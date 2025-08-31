Simpatizantes de Chávez juran defender Venezuela de ‘amenazas’ estadounidenses

Caracas.- Un grupo de simpatizantes del oficialismo venezolano juró este sábado al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) defender al país de lo que señalaron como «amenazas» de Estados Unidos, a cuyo Gobierno el Ejecutivo de Nicolás Maduro acusa de desplegar «buques de guerra» en el Caribe como parte de sus «acciones hostiles».

Cientos de chavistas participaron en una marcha en un sector de Caracas hasta el Cuartel de la Montaña, que alberga la tumba de Chávez, como parte de las actividades celebradas en paralelo al proceso de alistamiento de milicianos convocado por el presidente Maduro, en respuesta a las «amenazas» de EE.UU.

En la movilización participó el titular del Ministerio de Trabajo, Eduardo Piñate, quien, en nombre del grupo, juró lealtad al legado de Chávez y expresó el compromiso de «defender la patria, la soberanía, la integridad territorial» y el «derecho como pueblo a construir» su propio futuro.

«El imperialismo nos amenaza porque quiere apropiarse de nuestras riquezas, (…) nos amenaza por el ejemplo que presentamos ante el mundo con el proyecto político de justicia, de paz y de igualdad del socialismo bolivariano que hoy estamos desarrollando, que comenzamos a construir con el comandante Chávez», expresó.

El ministro aseguró que el pueblo venezolano está «movilizado, consciente y dispuesto a darlo todo» por «la libertad, por la independencia, por la paz y por la prosperidad».

Junto a Piñate se encontraba el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quien afirmó que Chávez «está vivo en las calles» del país, cuyo pueblo, dijo, se ha movilizado con el propósito de «defender la soberanía».

«Le estamos enviando un mensaje claro al imperio capitalista (…) que el pueblo en la calle no tiene miedo, que el pueblo es un pueblo valiente como su presidente Nicolás Maduro, (…) que lo han agredido, que lo han intentado asesinar, pero que no han podido ni podrán porque hay un pueblo con él», agregó.

Al Cuartel de la Montaña también llegaron motoristas que recorrieron varias calles de Caracas desde la sede de la cartera de Transporte en respaldo a Maduro, a quien Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura, acusa de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».

El martes, el Gobierno, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE.UU. planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas esta próxima semana.

Ante esto, Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EE.UU. cese sus «acciones hostiles».