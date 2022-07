¿Sin español no habría reguetón? Un éxito global sin sucumbir al inglés

San Juan. ¿Cómo es posible que desde Puerto Rico, una pequeña isla en el Caribe, se haya desarrollado el género musical más escuchado en el mundo usando el español como su idioma de bandera? El reguetón no ha tenido que sucumbir al inglés para triunfar.

El gran ejemplo es el puertorriqueño Bad Bunny, quien sin necesidad de cantar en inglés es “el artista más escuchado por segundo año consecutivo y de todos los tiempos en un solo día” en la plataforma Spotify.

Con su último disco “Un verano sin ti” rompió en mayo pasado los récords de Spotify con 183 millones de reproducciones, superando los 176,8 millones del canadiense Drake.

“Ahora todos quieren ser latinos”

Para resaltar ese orgullo puertorriqueño, Bad Bunny destaca en su tema “El Apagón” las virtudes del clima de la isla, “la capital del perreo”, y asegura que por eso “ahora todos quieren ser latinos”, una frase que comparte y subraya el productor musical boricua Mr. NaisGai.

“Nuestro trabajo como latinos es mantenernos cerca de nuestras raíces, y más si trabajas con alguien de Estados Unidos, de Reino Unido o África”, dijo a Efe Mr. NaisGai.

La importancia del idioma español en este género es incluso más sorprendente si se tiene en cuenta que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, país al que España cedió la soberanía de la isla tras la guerra de 1898.

Pese a llevar casi 125 años bajo la influencia estadounidense, el español sigue siendo el idioma principal de Puerto Rico y una seña de identidad, mientras que el inglés no ha logrado imponerse.

Arcángel (Fuente externa)

Entonces, ¿sin español no habría reguetón?

“Eso es correcto”, respondió a Efe Javier “Cholongo” Gómez, uno de los promotores del género urbano en los inicios del movimiento a principios de la década de 1990 y exrepresentante de Héctor “El Father”, una de las leyendas del ritmo.

“El reguetón nació orgánicamente del grito de jóvenes marginados que encontraron en él una forma de expresarse, que fue y es cultural”, reflexionó Gómez sobre el hecho de que esta música sea en español.

La química perfecta

Algunos de los fundadores de este género son los puertorriqueños DJ Negro, DJ Playero y DJ Nelson.

Este último, por ejemplo, es el responsable de incluir la palabra reguetón en un disco, cuando en el año 1995 tituló un álbum “Reggaeton Vol. 1″.

“El reguetón y el español son la química perfecta”, aseguró a Efe Nelson Díaz, nombre de pila de DJ Nelson, que ha catapultado las carreras de reconocidas figuras como Jay Wheeler.

Daddy Yankee (Foto de archivo)

Por su parte, DJ Negro contaba con la discoteca “The Noise” en El Viejo San Juan, donde se presentaban artistas urbanos emergentes, apareciendo en su último show un adolescente Daddy Yankee, conocido como el “Rey del Reguetón».

Entretanto, DJ Playero elaboró junto al también productor y rapero Nico Canadá a finales de los noventa el disco “Boricua Guerrero”, que rompió esquemas musicales al unir por primera vez a algunos de los principales reguetoneros y raperos estadounidenses de ese momento.

El reguetón se desarrolló en Puerto Rico mezclando los ritmos jamaiquinos del dancehall y el reggae con hip-hop, house, salsa, merengue, bachata, y los géneros autóctonos de bomba y plena.

Mezcla de géneros y colaboraciones

El productor musical colombiano Ovy On The Drums, quien ha trabajado temas de Bad Bunny, Anuel AA, Karol G y Becky G, dijo a Efe que el éxito del reguetón es ser un género que fácilmente puede combinar con otros.

“El reguetón es uno de esos géneros que ha llegado para quedarse. Se ha podido combinar con casi todos los géneros que existen y por eso se ha posicionado como uno de los populares a nivel mundial”, comentó Ovy.

Otra de las razones es, según el conocido compositor Wise “The Gold Pen”, que el reguetón “ha sido uno de los géneros donde más unión ha habido colaboraciones de los artistas y eso ayuda bastante».

“El público hispano es tan grande y ese sabor único que tiene el latino que le gusta bailar ha unido más lo que es la comunidad, se han apoyado año tras año”, explicó a EFE.

Héctor «El Father» (Fuente externa)

Sin necesidad de “crossover”

Por ello, los reguetoneros no han tenido que sucumbir al “crossover” (paso del español al inglés), como sí hicieron artistas latinos de otros géneros como Ricky Martin, Marc Anthony o Shakira, que grabaron discos en inglés para llegar a otros mercados.

Para Álvaro Díaz, miembro de la nueva generación del ritmo urbano, su enfoque siempre fue “hacer algo ‘cool’ en español”, aunque es un fiel seguidor de la música anglosajona por artistas como Michael Jackson y Kanye West.

“Me atrevo a hacer un disco en inglés. No me interesa, pero me atrevo”, dijo a Efe. De los pocos que ha decidido dar el salto es Jay Wheeler, quien prepara un disco completamente en inglés que tiene “casi terminado».

No obstante, el intérprete del éxito “La curiosidad” aseguró rotundo que no es necesario ese “crossover»- “Yo lo hago porque lo amo y es un gusto personal, pero el latino está en todos lados, en el mundo entero».