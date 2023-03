Sin resultados aún sobre investigación del PEPCA

A la fecha se desconocen los resultados de las investigaciones realizadas por miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) a la pasada gestión del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, encabezada por Iris Guaba.

Así lo informó la actual titular del organismo Yadira Henríquez, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

“Miembros de la Pepca estuvieron en la institución durante varios meses, pero no me han notificado que encontraron y que no encontraron”, precisó.

De igual forma, explicó que se hizo asistir de un equipo de peritos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para hacer un levantamiento, en el cual se detectaron situaciones que “las instituciones correspondientes deberán decidir”.

Se recuerda que en agosto del 2020, el presidente Luis Abinader dijo que no se tenía ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras del Plan Social de la Presidencia, debido a que “se llevaron todos los discos duros”.