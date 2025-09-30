Sindicalista resalta Gobierno coloca a Santiago en el centro de la inversión pública, pero le recuerda compromiso con transportistas

Sindicalista resalta Gobierno coloca a Santiago en el centro de la inversión pública, pero le recuerda compromiso con transportistas

El sindicalista Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT),  resaltó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha colocado a esta provincia en el centro de la inversión pública, pero le recordó al mandatario que aún queda pendiente el compromiso asumido con los transportistas y más de 30 mil personas que viven de este sector.

“Sería una mezquindad no reconocer que Abinader ha conferido a la ciudad corazón inversiones puntuales, como el saneamiento del Arroyo Gurabo, construcción de viviendas dignas, remozamiento de la entrada a la ciudad, modernización del transporte, el reciente anuncio de la transformación del Hospedaje Yaque y el Mirador Yaque o Nueva York Chiquito”, indicó.

Juan Marte  recordó al presidente Abinader su palabra empeñada y el compromiso asumido con los transportistas, de que serían incluidos en el proceso de transformación en el tránsito y el transporte, y que en su gobierno no serían lacerados los intereses del sector transporte.

“A 4 años del compromiso asumido por el presidente Abinader con los transportistas y más de 30 mil personas que viven del sector, no se ha visto nada concreto, nada tangible, todo ha sido retórica, mientras el sector transporte en la ciudad corazón y la región del Cibao continúa esperanzado y confiado en la palabra empeñada del mandatario”, explicó.

Dijo que el jefe de Estado garantizó que no lo dejaría enganchados y que sus espacios de trabajo no serían licitados ni entregados al empresariado rentista, como dijo que está ocurriendo con el TRAE y como se ha rumorado que se pretende hacer con la OMSA.

El presidente de la CNTT sugirió al presidente Abinader reunirse con los actores del sector transporte que tienen la certificación de los corredores de la ciudad y los que están pendientes de ser certificados, para que se ponga al tanto sobre la disposición que tienen todos de respaldar y ser partícipe de la modernización y transformación que impulsa su gobierno.

“Estos es necesario porque los cinco empresarios que operan 1,875 guaguas del TRAE y los que pretenden alzarse con los corredores de Santiago, promueven la idea de que el sector transporte de la ciudad no está interesado en participar de la

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

