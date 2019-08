Sindicalistas no irán hoy a reunión de la reclasificación

Las centrales sindicales no acudirán hoy a la reunión convocada a las 10:00 de la mañana por el Comité Nacional de Salarios (CNS), en la sede del Ministerio de Trabajo, para conocer el reclasificación de las empresas.

Así lo informaron ayer los presidentes de las confederaciones Nacional Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, y Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, quienes resaltaron que depositaron un documento en el Ministerio de Trabajo en el que fijan su posición sobre la reclasificación de las empresas.

Reiteraron que esa reclasificación debe hacerla el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) debido a que tiene como objetivo asuntos de carácter industrial y comercial, no de tipo laboral y mucho menos para fijar los salarios mínimos.

Señalaron que el artículo 459 del Código de Trabajo establece que, en cuanto a preparar la tarifa de salario mínimo para cada actividad económica, el CNS podrá establecer clasificaciones por ocupación o grupos de ocupaciones.

“Vamos a recurrir probablemente a los tribunales del país para que sean los tribunales los que tengan la última palabra en el tema de reclasificación de las empresas”, señaló Ramos.

Sostuvo que la aplicación de la Ley 187-17 podría implicar una regresión de los salarios de los trabajadores dominicanos y eso no se puede aceptar en un país donde los salarios son bajos, ya que representan el 30% de la canasta básica.

En tanto, el presidente del CNUS criticó que la convocatoria que hace el Comité Nacional de Salarios para hacer la reclasificación de las empresas se limita a la Ley 187-17 para abordar ese tema.

“A nosotros nos no va a llevar a una discusión sobre la reclasificación de las empresas sobre la base de otra ley. Nosotros sabemos ya lo que se quiere con eso”, resaltó.

Señaló que el sector empresarial quiere que los sindicalistas actúen en base a lo que esa ley establece, que es la venta bruta anualizada de cada empresa.

Eso, a su juicio, lo puede determinar la propia empresa porque ni siquiera la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene la capacidad de llegar hasta el final de los números que las empresas presentan.

Abreu planteó que los sindicalistas propusieron formar una comisión, conformada por Joaquín Luciano y el economista Antonio Ciriaco Cruz, entre otros, la cual puede reunirse con los sectores empresarial y gubernamental para determinar si es necesario modificar los umbrales actuales de las empresas en base a las ventas brutas anuales para ser micro, pequeña o mediana.