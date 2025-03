Síndrome de Down: cuál es la razón detrás de usar medias de colores diferentes

Medias de colores diferentes es una de las iniciativas más destacadas en el Día Mundial del Síndrome de Down. (Composición Infobae Perú)

Cada 21 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial del síndrome de Down, momento clave para sensibilizar sobre esta condición genética y enfocar esfuerzos en la inclusión efectiva de quienes la presentan.

Entre las iniciativas más destacadas para promover la inclusión y conciencia está la campaña de usar calcetines de colores diferentes el 21 de marzo, una práctica significativa que simboliza la diversidad y celebra las diferencias individuales. Esta acción no solo pretende visibilizar a las personas con síndrome de Down, sino también fomentar un mensaje de empatía y respeto hacia todas las formas del ser humano.

¿Qué significado tiene usar calcetines de colores diferentes?

Cada 21 de marzo, muchas personas comparten mensajes para crear conciencia acerca de este día, muchos de esos mensajes son medias de colores acompañados de mensajes, ¿pero qué significado tiene?

En este día, destinado a incrementar la conciencia sobre el síndrome de Down, un gesto tan simple como el uso de medias coloridas se convierte en el centro de una potente campaña de sensibilización. La iniciativa, respaldada por la ONU y la página oficial del Día Mundial del síndrome de Down, lleva por nombre “Muchos calcetines” y busca, precisamente, usar la curiosidad como puente para iniciar conversaciones y difundir información valiosa sobre esta condición genética.

Esta estrategia no es aleatoria: el singular uso de calcetines que no combinan pretende simbolizar la belleza de la diversidad y las diferencias únicas en cada uno de nosotros, recordándonos que todas las personas tienen un lugar y un valor en nuestra sociedad. El mensaje es claro, cuando alguien te pregunte por tus peculiares calcetines, tienes una puerta abierta para hablar sobre el síndrome de Down y, así, contribuir a una mayor comprensión y aceptación.

Adicionalmente, es interesante destacar que el origen de esta campaña nace en 2018, impulsada por Chloe Lennon, a través de la iniciativa “Rock Your Socks”. Este movimiento ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a sumarse, convirtiendo lo que podría considerarse un mero accesorio en un símbolo formidable de inclusión. Desde su lanzamiento, el acto de llevar calcetines desparejados ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un gesto universal de apoyo y conciencia hacia la diversidad y la riqueza que aporta el síndrome de Down a nuestras comunidades.

¿Por qué se celebra el 21 de marzo el Síndrome de Down?

El 21 de marzo resuena el resto del mundo con un propósito especial: conmemorar el Día Mundial del síndrome de Down. Ahora, surge la pregunta: qué hace de esta fecha la elegida para tal celebración? La respuesta se ancla en un significado profundo y cargado de simbolismo. El año 2011 marcó un hito cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente este día para sensibilizar y educar al mundo sobre el síndrome de Down.

Este día, entonces, se convierte en una oportunidad especial para fomentar un mayor entendimiento y apoyo hacia las personas con síndrome de Down, celebrando sus contribuciones únicas a nuestras comunidades.