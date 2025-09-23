Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas, jornada dedicada a sensibilizar sobre los síntomas, las alternativas diagnósticas y las posibilidades terapéuticas para las personas afectadas.

Según la Mayo Clinic, el síndrome de las piernas inquietas es una afección que causa una fuerte necesidad de mover las piernas. La necesidad de moverse suele deberse a una sensación de incomodidad en las piernas. Suele ocurrir por la tarde o la noche cuando estás sentado o recostado. El movimiento alivia la molestia de forma temporal.

El síndrome de las piernas inquietas puede empezar a cualquier edad y tiende a empeorar a medida que pasan los años. Puede interrumpir el sueño, lo que interfiere en las actividades diarias. El síndrome de las piernas inquietas también se conoce como enfermedad de Willis-Ekbom.

Algunas medidas sencillas de autocuidado y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a aliviar los síntomas. Los medicamentos también ayudan a muchas personas con el síndrome de las piernas inquietas.

Causas

Síndrome de Piernas Inquietas (Fuente externa)

Por lo general, el síndrome de las piernas inquietas no tiene causa conocida. Los investigadores sospechan que la afección puede deberse a un desequilibrio de la dopamina, sustancia química del cerebro. La dopamina envía mensajes para controlar el movimiento muscular.

Factor hereditario

A veces el síndrome de las piernas inquietas es hereditario, especialmente si la afección comienza antes de los 40 años. Los investigadores han identificado sitios en los cromosomas donde pueden estar presentes los genes para el síndrome de las piernas inquietas.

Embarazo

El embarazo o los cambios hormonales pueden empeorar los síntomas del síndrome de las piernas inquietas. Algunas personas contraen el síndrome de las piernas inquietas por primera vez durante el embarazo, especialmente durante el último trimestre. Sin embargo, los síntomas suelen desaparecer después del parto.

Lee más: Síndrome de Piernas Inquietas

Síntomas

Síndrome de Piernas Inquietas (Fuente externa)

De acuerdo con la Mayo Clinic, el principal síntoma del síndrome de las piernas inquietas es la necesidad de mover las piernas. Es común experimentar lo siguiente:

Sensaciones de incomodidad que comienzan durante el descanso. Por lo general, la sensación en las piernas comienza después de haber estado acostado o sentado durante períodos prolongados. Puede ocurrir mientras estás sentado en el auto, en el avión o en el cine.

Por lo general, la sensación en las piernas comienza después de haber estado acostado o sentado durante períodos prolongados. Puede ocurrir mientras estás sentado en el auto, en el avión o en el cine. Alivio con el movimiento. La sensación del síndrome de las piernas inquietas disminuye con el movimiento. Estirarse, sacudir las piernas, pasearse o caminar puede mejorar los síntomas.

La sensación del síndrome de las piernas inquietas disminuye con el movimiento. Estirarse, sacudir las piernas, pasearse o caminar puede mejorar los síntomas. Los síntomas empeoran por la tarde. Los síntomas aparecen principalmente de noche.

Los síntomas aparecen principalmente de noche. Movimientos involuntarios en las piernas por la noche. El síndrome de las piernas inquietas puede estar asociado a otra afección más común que es el movimiento periódico de las piernas durante el sueño. Esta afección ocasiona que las piernas se agiten y pateen durante el sueño, posiblemente durante toda la noche.

La gente suele describir los síntomas del síndrome de las piernas inquietas como sensaciones intensas y desagradables en las piernas o los pies. Suelen ocurrir en ambos lados del cuerpo. Es menos común que estas sensaciones se presenten en los brazos.

Estas sensaciones se sienten dentro de las piernas en vez de en la piel. Se describen de la siguiente manera:

Cosquilleo

Hormigueo

Tirones

Sensación pulsátil

dolor;

Picazón

Choque eléctrico

A veces las sensaciones del síndrome de las piernas inquietas son difíciles de explicar. Las personas con síndrome de las piernas inquietas no suelen describir la afección como un calambre o entumecimiento muscular. Sin embargo, es frecuente que la describan como un deseo intenso de mover las piernas.

Es común que los síntomas mejoren y empeoren. A veces, los síntomas desaparecen por períodos y, luego, vuelven a aparecer.