Elizabeth Silverio Sillien, a quien se le acusa de ser una “eminencia en neurociencias” con títulos falsos, reveló este martes durante una entrevista televisiva que fue diagnosticada con los síndromes de asperger y savant. ¿Pero, de qué se trata estos trastornos?

Síndrome de Asperger

Según explica la Confederación Asperger España, el síndrome de Asperger (forma parte de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades sociales y comunicativas y la rigidez de pensamiento y comportamiento de las personas que lo presentan. Sin embargo, tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población.

¿Cómo se comunica una persona con Síndrome de Asperger?

Tiene dificultad para entender la comunicación no verbal (gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.) y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal.

(gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.) y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Puede hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tiene dificultad para saber cuándo terminar la conversación.

Le cuesta elegir temas de los que “hablar por hablar” o tener una charla “social” con otras personas.

o tener una charla “social” con otras personas. Es muy literal; comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras por lo que muchas veces no entiende las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos.

por lo que muchas veces Su expresión verbal es correcta pero, a veces, utiliza el lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso pedante.

¿Cómo piensa y se comporta una persona con Síndrome de Asperger?

Su forma de pensar es rígida y concreta lo que le ayuda en actividades que requieren atención a detalles y repetición de patrones, pero tiene dificultades en tareas que requieren flexibilidad o búsqueda de alternativas para la resolución de problemas.

lo que le ayuda en actividades que requieren atención a detalles y repetición de patrones, pero tiene dificultades en tareas que requieren flexibilidad o búsqueda de alternativas para la resolución de problemas. Es fiel a las rutinas que, en ocasiones, sigue de manera rígida y repetitiva.

que, en ocasiones, sigue de manera rígida y repetitiva. Las rutinas le proporcionan seguridad y pautas concretas de actuación pero limitan su comportamiento dificultando la adaptación a cambios, situaciones novedosas o poco previsibles.

pero limitan su comportamiento situaciones novedosas o poco previsibles. Tiene intereses muy concretos y específicos sobre los que acumula mucha información y dedica mucho tiempo, convirtiéndose, en ocasiones, en fuente principal de conversación y dedicación.

sobre los que acumula mucha información y dedica mucho tiempo, convirtiéndose, en ocasiones, en fuente principal de conversación y dedicación. Puede ser extremadamente sensible a algunos estímulos del ambiente, resultándole molestos o dolorosos (ruidos, luces, olores, sabores, etc.).

¿Cómo ayudar a una persona con Síndrome de Asperger?

Reflexiona sobre los desafíos sociales que afrontas todos los días e intenta ponerte en el lugar de una persona que genuinamente no los comprende ni sabe cómo afrontarlos.

Trata de empatizar con su experiencia y procura comprenderla, aunque a veces sea muy distinta a lo “convencional”.

Interésate por conocer bien a la persona, sus gustos e intereses, sus puntos fuertes y débiles, y las cosas que son importantes para ella.

Será necesario que hagas explícitos algunos conceptos que para la mayor parte de las personas son obvios, especialmente relativas a las relaciones sociales.

Utiliza un lenguaje directo y concreto, sin ambigüedades o dobles sentidos. Esto hará que la comunicación sea más sencilla y satisfactoria para la persona.

Comprende que sus comportamientos no son caprichosos o intencionados. Reflejan una manera distinta de comprender y desenvolverse en el mundo.

Comprende la importancia de sus rutinas y “rigideces”. Son elementos importantes que le proporcionan seguridad. Puedes ayudar a flexibilizarlas sin imponer tu manera de ver las cosas.

Pregúntale cuál es la mejor manera de apoyarle. Él o ella te sabrá explicar cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cómo prefiere que le ayudes.

Síndrome de Savant

El síndrome de Savant o del sabio (Savant syndrome, en inglés) es una condición muy poco común en el que una persona que sufre de una discapacidad mental grave (a menudo muy relacionada con el autismo) muestra una espectacular habilidad mental hacia un ámbito muy específico.

Lo que suelen tener en común estas mentes prodigiosas es que tienen una memoria asombrosa muy vinculada únicamente a su gran habilidad mental particular. En los casos registrados están altas capacidades de este autismo Savant, se agrupan en cuatro categorías principales: música, arte, cálculo y habilidades visuales-espaciales.

Lo que dijo Elizabeth Silverio

“Yo soy psicopedagogo, doctora en Educación y especialista en estructura de terapias. Diseñé las programaciones de Kogland, las diseñé porque soy asperger, tengo el síndrome de savant y por eso diseño el modelo para que los niños con esta condición puedan estudiar”, sostuvo Silverio Sillien en el programa «Revista Tele 15» (Grupo Telemicro) al defenderse del cuestionamiento que le hiciera la periodista Nueria Piera sobre la veracidad de los títulos académicos que dice tener.

Además, la «neurocientífica» expresó que la investigación periodística titulada «¿Eminencia en neurociencia que juega con la mente?», tenía como único objetivo dañar su imagen y dignidad.

«El trabajo de investigación no se hizo, aquí no se investigó (…) Lo primero que a mi se me hace es una acusación directa, vinculándome a un exequatur de una persona que supuestamente tiene mi mismo nombre y es médico. Se me vincula con esta persona, yo muestro los documentos, ahora, de que yo no tengo exequatur y que los documentos que salen de aquí lo hacen con el de los psicólogos, avalados por nosotros», manifestó.

La propietaria del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland agregó: «Yo he sido sometida al escarnio público, sin derecho a la palabra (…) un ser humano que presenta pánico al salir, porque tu no sabes quién puede hacerte un mal».

Silverio añadió que no sale a las calles para evitar cualquier acción en su contra.

«Yo no salgo, no por miedo, sino porque una sociedad llevada a través de manipulación a un ideal, es capaz de cometer cualquier inoportuno, simplemente por lo que está viendo y por la información que está adquiriendo. En esa parte, yo me manejo con la altura que me llama esta situación a manejarme, la prudencia», dijo.

