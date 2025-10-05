SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

Octubre llega de nuevo y, con él, la oleada de lazos rosados, campañas llamativas y actividades que tiñen las ciudades de un color que simboliza esperanza. Las fachadas de las instituciones se iluminan, las marcas visten sus redes sociales de rosa y abundan los mensajes de apoyo a quienes enfrentan el cáncer de mama. Sin embargo, más allá del espectáculo visual, surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto todo esto refleja un compromiso real y no una simple estrategia de marketing?

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, y esa realidad demanda algo más que gestos simbólicos. Los lazos gigantes en los edificios son visibles y generan conversación, pero la lucha contra esta enfermedad no se gana con adornos. Requiere coherencia, acciones sostenidas y una comunicación auténtica que vaya más allá de la foto para la prensa o el post en Instagram.

Entre la emoción y la coherencia

Las historias conmovedoras abundan en estas fechas. Vemos videos de sobrevivientes, testimonios que tocan fibras sensibles y mensajes de esperanza que se comparten una y otra vez en redes sociales. Pero, ¿qué ocurre después de la emoción del momento? Con demasiada frecuencia, esas iniciativas quedan en la anécdota y se apagan tan pronto termina octubre. La coherencia exige algo más: dar seguimiento, invertir en programas de prevención, crear espacios de apoyo psicológico, garantizar acceso a chequeos médicos y acompañar a las familias que viven la enfermedad.

No se trata de restar valor a las campañas. Toda visibilidad suma y puede salvar vidas al promover la detección temprana. Lo que cuestionamos es la falta de continuidad y la desconexión entre los mensajes emotivos y las acciones concretas. Comunicar sin actuar es vaciar de sentido una causa que necesita constancia y credibilidad.

La superficialidad de las modas

En un mundo dominado por las apariencias, es fácil caer en la trampa de adoptar un color, un hashtag o una tendencia sin reflexionar en el verdadero impacto. Muchas marcas se suman al octubre rosado porque “hay que estar”, porque la audiencia lo espera o porque no hacerlo genera críticas. Pero cuando ese apoyo desaparece al llegar noviembre, el mensaje se convierte en simulación. Y la simulación, tarde o temprano, genera desconfianza.

El público es cada vez más crítico. Las personas saben distinguir entre un compromiso auténtico y un gesto vacío. La comunicación de estos tiempos exige autenticidad. Si lo que se dice no está respaldado por lo que se hace, la credibilidad se desvanece, y con ella, la oportunidad de generar un impacto real.

Más allá de octubre

La lucha contra el cáncer no termina el 31 de octubre. Las mujeres que hoy reciben un diagnóstico, las familias que acompañan a un ser querido, los sobrevivientes que enfrentan el miedo a una recaída, no viven esta batalla solo un mes al año. Por eso, el verdadero compromiso se demuestra con acciones sostenidas en el tiempo. No basta con iluminar una fachada de rosa; es necesario iluminar el camino con políticas públicas, acceso a tratamientos, educación y acompañamiento continuo.

Un recordatorio urgente

Este octubre, vale la pena detenernos a reflexionar. No se trata de dejar de usar el lazo ni de criticar cada campaña, sino de recordar que el cáncer se combate con hechos, con programas duraderos, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las causas no pueden convertirse en escenarios de marketing, porque cuando eso pasa, pierden fuerza, pierden sentido y terminan alejando a las personas a las que se supone deben inspirar.

El lazo rosado es un símbolo poderoso, pero por sí solo no salva vidas. La coherencia, la autenticidad y las acciones reales sí lo hacen. Y es ahí donde deberíamos poner nuestro verdadero compromiso.