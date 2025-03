SinFiltro: El impacto de las Fake News en las instituciones y la sociedad

El fenómeno de las Fake News (noticias falsas) ha cobrado una relevancia enorme en la era digital. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que la información se propaga, las noticias falsas se han convertido en un reto global.

Estas pueden tener consecuencias devastadoras para diversas instituciones, incluidas organizaciones no lucrativas, empresas y gobiernos. En este contexto, es esencial entender cómo las Fake News afectan la credibilidad de las instituciones, generan desinformación y alteran la confianza pública.

El impacto de las Fake News en las instituciones

El auge de las Fake News es particularmente preocupante para las organizaciones internacionales, como USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), cuyo trabajo depende en gran medida de la credibilidad, confianza y relaciones con las comunidades y los gobiernos.

Según un informe de la Fundación Global para la Democracia, el 64% de las organizaciones no gubernamentales han reportado que las noticias falsas han afectado negativamente sus proyectos, especialmente en áreas de salud, educación y desarrollo económico.

USAID, que ha trabajado durante décadas para mejorar las condiciones sociales y económicas de los países en desarrollo, enfrenta un riesgo significativo por las noticias falsas, especialmente cuando se malinterpreta o distorsiona su misión.

Las Fake News pueden generar desconfianza entre los beneficiarios de sus programas, retrasar la implementación de proyectos y, en casos extremos, poner en peligro la seguridad de los trabajadores humanitarios en terreno.

La pérdida de beneficios valiosos

El daño económico causado por las Fake News puede ser incalculable. Un estudio de The Reuters Institute for the Study of Journalism concluyó que, en 2020, el impacto negativo de las noticias falsas causó una pérdida de más de 78 mil millones de dólares a nivel mundial, en gran parte debido a la desinformación sobre temas como la pandemia de COVID-19, el cambio climático, las elecciones, y las crisis sociales.

Para las organizaciones que trabajan en la promoción de derechos humanos o la mejora de la vida de las comunidades vulnerables, las Fake News pueden resultar en una pérdida de financiación, ya que los donantes o gobiernos podrían retirarse por falta de confianza.

Además, la desinformación puede afectar la ejecución de políticas públicas en países en desarrollo, ya que las noticias falsas pueden tergiversar la realidad de las necesidades de las comunidades o crear un panorama erróneo sobre la efectividad de los proyectos financiados por agencias internacionales como USAID.

La falta de consecuencias

Una de las principales razones por las que las Fake News continúan proliferando es la falta de consecuencias para quienes las difunden. A pesar de que muchas plataformas sociales como Facebook, Twitter y YouTube han comenzado a implementar políticas para marcar o eliminar contenido falso, los esfuerzos aún son insuficientes.

Un informe de Reporters Without Borders de 2021 indicó que solo el 20% de los casos de desinformación en redes sociales son adecuadamente abordados o sancionados.

La falta de consecuencias genera un efecto amplificador, donde individuos, políticos o grupos con intereses ocultos se benefician de la propagación de noticias falsas, ya sea para ganar poder, desinformar a la población o afectar a competidores en el ámbito empresarial.

¿Qué se está haciendo en el mundo y en la República Dominicana?

A nivel mundial, organizaciones como FactCheck.org y PolitiFact están trabajando arduamente para desmentir noticias falsas, pero el desafío sigue siendo inmenso. En muchos países, los gobiernos están adoptando legislaciones para penalizar a aquellos que difunden desinformación.

En la Unión Europea, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas de redes sociales a tomar medidas más estrictas contra la desinformación, mientras que Australia aprobó recientemente leyes que exigen a las plataformas tecnológicas que paguen por el contenido de noticias que se comparte en ellas.

En cuanto a la República Dominicana, el impacto de las Fake News es cada vez más evidente, especialmente en momentos electorales o cuando surgen crisis de salud pública, como sucedió durante la pandemia del COVID-19.

Según un informe de Prensa y Democracia, el 30% de los dominicanos han sido expuestos a noticias falsas en temas políticos y sociales, lo que ha generado desconfianza en los medios tradicionales y alterado la opinión pública.

Acciones en la República Dominicana

El gobierno dominicano ha comenzado a dar pasos para enfrentar la desinformación. En 2020, el presidente Luis Abinader firmó un decreto que establece un marco de protección frente a las Fake News en medios digitales. Además, diversas instituciones educativas y ONGs están implementando programas de alfabetización mediática para educar a los ciudadanos sobre cómo identificar fuentes confiables de información.

Por su parte, USAID en la República Dominicana ha financiado proyectos como el de «Diálogo Democrático», que busca promover el acceso a información veraz y fomentar la participación ciudadana en un entorno de libertad de expresión y combate contra la desinformación.

Acciones que se pueden implementar

Si bien se están tomando algunas medidas, es fundamental intensificar los esfuerzos. Algunas acciones incluyen:

Fortalecer las políticas de sanciones contra quienes difunden información falsa, incluidas multas y penas legales. Fomentar la alfabetización digital en todas las edades, desde la educación básica hasta la universitaria, para que los ciudadanos puedan identificar noticias falsas. Aumentar la cooperación internacional para crear mecanismos que mejoren la detección y eliminación de Fake News de manera más eficiente, compartiendo herramientas y mejores prácticas. Mayor regulación de las plataformas digitales, exigiendo mayor responsabilidad en el contenido que se distribuye. Promover campañas de información pública para crear conciencia sobre el impacto de las Fake News y cómo evitarlas.

Las Fake News afectan profundamente a instituciones como USAID, además de tener consecuencias globales en la confianza social, la política y la economía.

La falta de consecuencias para quienes propagan estas noticias crea un vacío de impunidad, perpetuando su proliferación. Es fundamental que se continúen implementando estrategias tanto a nivel global como local, en países como la República Dominicana, para combatir este fenómeno y proteger el acceso a información veraz y confiable.

Solo con esfuerzos conjuntos, una mayor regulación y la educación adecuada se podrá frenar el daño que causan las Fake News en las instituciones y la sociedad en general.