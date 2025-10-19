SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

En la rutina diaria, con trabajos, familia, estudios y compromisos, muchas veces sentimos que estamos “estancados” o que nuestra vida carece de propósito.
Sin embargo, encontrar sentido no siempre requiere cambios radicales; a veces basta con mirar adentro, soltar lo que nos limita y adoptar hábitos conscientes que transformen nuestra manera de vivir.
Jay Shetty, exmonje y motivador, comparte enseñanzas que pueden ayudarnos a construir la vida que realmente queremos, con propósito y plenitud.
1. Soltar para avanzar
Uno de los primeros pasos para vivir con propósito es reconocer qué nos detiene. Según Shetty, muchas personas se sienten estancadas porque no han dejado atrás viejas versiones de sí mismas. Aferrarse a creencias, hábitos o relaciones que ya no nos sirven es como intentar caminar con mochilas llenas de piedras.
Por ejemplo, muchas veces nos quedamos en trabajos que no nos llenan o en relaciones que nos desgastan por miedo al cambio. La invitación es clara: identifica qué ya no aporta a tu crecimiento y decide soltarlo. Puede ser una creencia limitante, como “ya es muy tarde para empezar algo nuevo”, o una relación que consume más energía de la que aporta. Liberarte de eso crea espacio para nuevas oportunidades y experiencias que sí te acercan a tu propósito.
2. Entrega intencional
Shetty enfatiza que el propósito no se encuentra solo siguiendo nuestras pasiones; más bien, canalizándolas hacia el servicio a otros. Pregúntate: ¿cómo puedo usar mis habilidades para impactar positivamente a mi familia, mis amigos o mi comunidad?
En nuestro contexto, esto puede significar dedicar tiempo a apoyar un proyecto comunitario, compartir conocimientos con jóvenes estudiantes o simplemente estar presente de manera consciente para quienes nos rodean.
Servir no implica sacrificio; por el contrario, nos conecta con algo más grande que nosotros y nos brinda satisfacción genuina. Cada acción de servicio, por pequeña que sea, nos acerca a un propósito más auténtico.
3. Gratitud transformadora
Practicar la gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a encontrar significado en la vida cotidiana. Shetty aconseja enfocarse en lo que tenemos y en lo que hemos aprendido, incluso de los momentos difíciles.
Un ejemplo sencillo: cada noche, toma un momento para recordar tres cosas por las que estés agradecido. Puede ser tan simple como disfrutar del amanecer, compartir un café con alguien querido o sentirte orgulloso de un logro personal. Esta práctica, aunque breve, entrena nuestra mente para enfocarse en lo positivo y nos prepara para recibir más oportunidades.
4. Gestión consciente
Reflexionar y planear no sirve si no damos pasos concretos hacia el cambio. Shetty destaca que la acción, incluso pequeña, es el motor del progreso. Cada decisión consciente —como comenzar un proyecto que postergas o cambiar un hábito que te limita— nos acerca a la vida que queremos.
En el día a día, esto puede ser tan sencillo como dedicar 20 minutos diarios a aprender algo nuevo, organizar tu tiempo para compartir con tu familia o dar un primer paso hacia ese sueño que has postergado. Lo importante es comenzar, porque la inacción es lo que realmente nos mantiene estancados.
Acción intencional
Vivir con propósito no significa tener todas las respuestas ni saber exactamente a dónde vamos. Es un proceso de soltar lo que nos detiene, servir a los demás con nuestras habilidades, practicar la gratitud y actuar con intención. Al integrar estos hábitos en nuestra rutina diaria, creamos una vida más plena, significativa y conectada con lo que realmente importa.
Cada día nos brinda la oportunidad de evaluar nuestra dirección, ajustar el rumbo y avanzar hacia una versión más auténtica y satisfactoria de nosotros mismos. El propósito no es un destino final, es un camino que se construye paso a paso, con conciencia y corazón.