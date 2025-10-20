SIP cuestiona proyectos legislativos contra prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó en su informe anual ciertas iniciativas legislativas en República Dominicana que podrían afectar la libertad de prensa. La SIP, que concluyó ayer su 81 Asamblea General, se refirió el Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido previo consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), entre otras organizaciones, que despertó un debate nacional.

El Poder Ejecutivo presentó al Senado el proyecto que incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como un ente regulador supervisor de contenidos en redes sociales y sitios de noticias, con el foco en proteger la privacidad y dignidad de las personas. Sin embargo, la iniciativa, trabajada por dos años por una comisión designada por el presidente Luis Abinader, ha generado fuertes críticas de sectores políticos, colegios profesionales y comunicadores independientes, que advierten que el Inacom, diseñado como ente independiente, “tiene el potencial de extralimitar sus funciones y convertirse en un mecanismo de censura gubernamental”, señaló la SIP.

La organización también denunció que los periodistas han reportado un hermetismo creciente del Gobierno. Por ejemplo, el acceso al Palacio, que antes se obtenía con una identificación de prensa verificada, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación. Los reporteros denuncian que se impide entrevistar libremente a funcionarios y que el equipo de seguridad se ha vuelto más agresivo durante las conferencias.

Por otro lado, se refirió al caso del ‘Listín Diario’ que en mayo denunció un acto de censura, después de que la empresa estadounidense Network Solutions le emitió un ultimátum de 48 horas para eliminar una noticia sobre el caso de corrupción de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales.