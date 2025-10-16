SIP inaugura hoy en Punta Cana 81 Asamblea General

Santo Domingo.- EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inaugura hoy, jueves, en Punta Cana, República Dominicana, su 81 Asamblea General, enfocada en los desafíos del periodismo contemporáneo, con especial atención en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Durante la Asamblea, que reunirá a editores, periodistas y ejecutivos de medios de todo el continente, se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Temas a tratar

Las jornadas estarán englobadas en tres bloques que tendrán como temas la “libertad de prensa- democracia en riesgo»; “innovación, sostenibilidad y transformación digital” y el “futuro y formación».

La ceremonia inaugural contará con la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el ministro de Turismo dominicano, David Collado; la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil; y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, quien es el director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, de acuerdo con un comunicado del organismo.

El sábado se celebrará la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Periodística en 12 categorías, junto con 24 menciones honoríficas.

Entre los premiados se encuentran los periodistas del periódico español ‘El País’ Carol Mundi y Luis Almodóvar por “denunciar, mediante imágenes y testimonios demoledores, el aplastamiento de los derechos de las mujeres y, en general de la población afgana, por parte del régimen Talibán” en su documental ‘El yugo talibán que asfixia a las mujeres en nombre de Alá’, según indicó la SIP. También está premiado el periodista Hugo Alconada Mon del periódico argentino ‘La Nación’ por su entrevista ‘Pepe Mujica- A los 20, el amor es fogata. A los 80, una dulce costumbre para dispararle a la soledad’ Asimismo, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada del periódico peruano ‘El Comercio’ recibirá el galardón por su crónica ‘Muerte en la plaza San Martín’, en el que reconstruye “utilizando profusión de datos y fuentes irrefutables, y mediante una prosa cadenciosa, inmersiva y de vuelo literario, un crimen histórico de hace casi un siglo en el Perú».

La SIP, con sede en Miami y compuesta por más de 1,300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. La anterior Asamblea General de la SIP se celebró del 17 al 20 de octubre en la ciudad argentina de Córdoba, en la que se aprobó la Declaración de Salta II, un documento que incluyó los retos que afronta la libertad de prensa en la región, la inteligencia artificial (IA) y los derechos de autor.