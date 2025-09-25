Sismo 6.2 sacude Venezuela

Temblor de tierra

CARACAS. AP

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió el miércoles al menos 11 estados y la capital de Venezuela, lo que provocó que cientos de personas en el centro de Caracas evacuaran preventivamente edificios y salieran a las calles.

El gobierno venezolano no divulgó aún información sobre si hay heridos o daños.

El temblor tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, una región de la costa oriental del lago de Maracaibo — en el estado Zulia— que está ubicada a unos 600 kilómetros al este de Caracas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a 22.21 GMT y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Mene Grande es una importante zona petrolera. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

El temblor se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa de Anzoátegui, al oriente del país.

En la vecina Colombia, pobladores de zonas cercanas a la frontera con Venezuela, también reportaron que sintieron el sismo y abandonaron sus viviendas y oficinas. Las autoridades colombianas tampoco reportaron daños de inmediato.

Sismo 6.2 sacude Venezuela
