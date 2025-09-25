Sismo 6.2 sacude Venezuela

CARACAS. AP
Un sismo de magnitud 6,2 sacudió el miércoles al menos 11 estados y la capital de Venezuela, lo que provocó que cientos de personas en el centro de Caracas evacuaran preventivamente edificios y salieran a las calles.
El gobierno venezolano no divulgó aún información sobre si hay heridos o daños.
El temblor tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, una región de la costa oriental del lago de Maracaibo — en el estado Zulia— que está ubicada a unos 600 kilómetros al este de Caracas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a 22.21 GMT y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Mene Grande es una importante zona petrolera. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Puedes leer: El mundo es más justo que hace 30 años pese a que todavía hay desigualdades flagrantes, según la OIT
El temblor se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa de Anzoátegui, al oriente del país.
En la vecina Colombia, pobladores de zonas cercanas a la frontera con Venezuela, también reportaron que sintieron el sismo y abandonaron sus viviendas y oficinas. Las autoridades colombianas tampoco reportaron daños de inmediato.