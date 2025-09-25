Sistema de emergencias 911 llega a Pedernales

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en la provincia Pedernales, con el objetivo de garantizar la asistencia médica, la seguridad ciudadana y ofrecer una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier situación de emergencia en la zona.

El acto fue realizado en el Multiuso Municipal de Pedernales, donde el ministro José Ignacio Paliza, que también funge como presidente del Consejo Nacional del 911, estuvo acompañado por el director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que “hoy ponemos en funcionamiento un sistema en el que confluyen más de 30 instituciones gubernamentales alrededor de un propósito esencial: salvar vidas. El 911 en estos cinco años ha emprendido un camino de consolidación que lo ha llevado a tener presencia en gran parte del territorio nacional y hoy se establece en Pedernales, no solo por su desarrollo turístico, sino también por la calidad de sus pobladores”.

“A partir de hoy, la población de Pedernales y sus visitantes contarán con atención extrahospitalaria permanente y con el respaldo de las instituciones que conforman el Sistema 911. En el momento más importante, cuando nuestras vidas están en riesgo, aquí encontrarán el soporte del Estado y del Gobierno para responder de manera coordinada”, agregó Paliza.

Por su lado, el director ejecutivo del Sistema 911, Rijo Gómez, subrayó: “Con el inicio de operaciones en Pedernales, el alcance del Sistema 911 en la República Dominicana se extiende a 26 provincias, ampliando su cobertura a un 93 % de la población, lo que representa que más de 9 millones 400 mil ciudadanos cuentan ahora con este servicio esencial de atención a emergencias”.

“A partir de este momento, Pedernales cuenta con ambulancias, camiones de bomberos, camionetas y un personal altamente capacitado para brindar asistencia oportuna, siete días de la semana, veinticuatro horas del día. Este esfuerzo se traduce en tranquilidad para las familias, en confianza para las comunidades y en mejores condiciones para el desarrollo de la provincia. Les exhortamos a preservar este servicio gratuito que beneficiará a toda la comunidad, haciendo un uso correcto del mismo”, puntualizó Rijo Gómez.

El Sistema 911 es el ente coordinador de las instituciones de respuesta como la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la Policía Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y los cuerpos de bomberos, que junto a 25 organismos de enlace, brindarán asistencia oportuna a la comunidad así como al sector turístico, cuyo potencial en la región Sur comienza a desarrollarse.

La gobernadora de Pedernales, Edirda De Óleo, expresó que “Pedernales existe. ¿Cómo no agradecer a nuestro presidente Luis Abinader por tanto empeño que ha puesto en nuestra provincia? Nos sentimos más que agradecidos con nuestro presidente y con ese gran equipo de gobierno que encabeza”.

El mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, ERD, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la DAEH, indicó que “preparamos un local con todos los estándares establecidos y hoy contamos con trece ambulancias nuevas y equipadas, con personal en su mayoría de Pedernales. Son doce personas por ambulancia para cubrir turnos y días libres, lo que significa hombres y mujeres comprometidos con preservar vidas en esta provincia”.