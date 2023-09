Sistema de inventario Promese era ineficiente

La auditoría realizada al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo logístico (PROMESE CAL) entre septiembre de 2020 a abril de 2021, reveló que carecía de un control de inventario que impedía identificar con exactitud la cantidad de productos que salían o entraban a los almacenes. Igual una diferencia entre activos de la entidad y los registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), de RD$138,460,748.

“Nos cercioramos de que PROMESE CAL no cuenta con un sistema de información financiera integrado, que le permita tener información de primera mano, respecto de sus disponibilidades de inventarios, ni saber en todo momento que cantidad de productos entran o salen de sus almacenes. Además, no poder identificar con exactitud la cantidad de productos en tramo vencidos o próximos a vencerse”, indican los auditores de la Contraloría, al apuntar que eso viola las Normas de Control Interno (Nobaci).

La auditoria señala que esta falta o pone en riesgo de pérdida, deterioro, diferencia de los inventarios, que al 30 de abril 2021 eran RD$2,562,853,778. Al respecto PROMESE explicó que adquirió la plataforma Dynamics GP con lo cual se garantiza el control de inventario, rotación y trazabilidad de los medicamentos, ya que el sistema ROHI que tenia anteriormente nunca cumplió con sus necesidades.

En cuanto a los activos en el SIAB, la situación fue resuelta al 31 de diciembre del 2022, cargando las informaciones debidamente.

Otra falta detectada fue un empleado público licitando con dos empresas en las cuales posee más del 95% de las acciones (el teniente del Ejército Benjamín Ramos Lizardo), Al respecto PROMESE explicó que había consultado a la Dirección de Contrataciones Publica que certificó que estaba hábil, por lo que la Contraloría quitó ese punto del informe.

DIGECOG

Mientras que la auditoria en el periodo agosto 2020 diciembre de 2022 en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) determinó una diferencia de 11 vehículos entre lo registrado en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) versus listado de la institución. Según la entidad esas unidades fueron descargada a Bienes Nacionales, la cual no culminó proceso.

Igual la existencia de vehículos no rotulados (situación corregida), mobiliarios y equipos sin codificación de Bienes Nacionales. Además, se determinó movimientos de activos fijos de un departamento a otro sin evidencias de los cambios realizados y otros no registrados en el SIAB. La DIGECOG explicó esas mudanzas en eran provisionales y que los activos no registrados era por falta de su valor en los libros.

Ninguno de los hallazgos en la entidad implicó impacto económico en perjuicio del Estado.