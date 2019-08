Sistema de salud de RD visto por la academia/ DIÁLOGO CON: Miguel Ernesto Robiou /Decano Intec advierte RD debe cambiar indicadores

Decano de Ciencias de la Salud de Intec revisa indicadores que el país debe superar para tener un verdadero sistema de salud

Decano Intec advierte RD debe cambiar indicadores

Accidentes de tránsito, alta incidencia de accidentes cerebro vasculares, enfermedades infecciosas como el dengue y las altas tasas de mortalidad materna e infantil, son los más serios problemas de salud que tiene el sistema de salud dominicano.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) trata el tema y cree que la academia debe hacer su mejor formación de los recursos humanos.

El doctor Miguel Ernesto Robiou Kranwinkel ve que el país tiene un sistema de salud que evidencia grandes avances, pero existe el contraste de problemas que podrían ser evitables con la implementación de una adecuada Atención Primaria en Salud (APS)

Prevención El país está abocado a implementar la atención primaria, asegura el decano del área de Ciencias de la Salud de Intec, quien pone como ejemplo lo que ocurre con el dengue, una enfermedad que es altamente prevenible si se toman las medidas de limpieza alrededor de las comunidades y las viviendas.

“Es necesario que todos se integren, que las comunidades sean educadas para poder integrarse”, dice.

Los accidentes de tránsito están acabando con el país; eso lo puedo decir como traumatólogo, asegura Robiou, al analizar los grandes problemas que tiene el sistema de salud del país.

Asimismo, considera un verdadero problema para el sistema de salud tener hospitales en constante proceso de remodelación y con deficiencia en insumos de uso importante para las intervenciones que se necesitan en la atención.

Capacidad resolutiva. La red de centros para la Atención Primaria en Salud necesita capacidad resolutiva y que estén las unidades que el país necesita.

En la actualidad, la la red de centros de salud del país está compuesta por 1,679 establecimientos, los cuales abarcan 1,450 centros del primer nivel de atención y 40 centros de diagnóstico clínico.

Un estudio reciente de Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), recién presentado al país establece que la red pública tiene 189 centros especializados de atención en salud. Existen además, 13 hospitales regionales, 32 hospitales provinciales, 122 hospitales municipales y 19 hospitales de referencia nacional.

El 91% de las estructuras de salud gubernamentales, es decir, 1,639 establecimientos están dedicados solamente a atención primaria.

Una unidad de atención primaria debe atender a una población de 500 a 700 familias, por lo que el país debería tener en funcionamiento 5,755 unidades para cubrir la totalidad de la población, establece Adesa. Los datos son válidos para entender adecuadamente al paciente que entre por la Atención Primaria.

La academia. Robiou Kranwinkel recuerda que la academia siempre ha sido criticada porque se le ve desvinculada del quehacer del sistema de salud.

La función de la academia es formar los recursos humanos, existe el desafío siempre de cómo se hace un correcto proceso de vinculación al sistema, insiste.

Empero, el sistema debe dar una respuesta al médico o al profesional de la salud que requiere integración.

Tema salarios. A juicio del educador del Intec, es necesario que el sistema de salud tenga políticas claras con respecto a la política de salario para los médicos.

“¿Cómo le das un salario de miseria a un médico que dura seis años estudiando en una universidad?” se preguntó el decano de Ciencias de la Salud de Intec.

En la República Dominicana, insiste, con frecuencia se hacen comparaciones con países desarrollados, pero cuando llega el momento de transparentar el tema pago para los médicos, el Estado se rehusa.

Considera que si al médico se le paga para que trabaje ocho horas, el profesional cumple, esto implica también que haya una gerencia que supervise.

Un médico dominicano gana RD$50,000, pero la sociedad le exige al profesional que tenga una excelente presentación física, de lo contrario, la gente entiende que no conoce su profesión, analiza, para resaltar la situación económica que encuentra el médico cuando egresa de la academia. Cree que es necesario que se dignifique el pago a los médicos.

Calidad de atención La situación de recursos humanos mal pagados y sin supervisión se convierten en una fuerte de insatisfacción y falta de calidad en los servicios de salud, asegura el educador del Intec.

Esos recursos humanos a los que se les facilita capacitación constante y buen pago, trabajarían con alta satisfacción y mejorarían la calidad de la atención. El personal de médicos y enfermeras requiere constante capacitación.

Integración El decano de Ciencias de la Salud del Intec cree que en el sistema de salud y en las diferentes redes que lo conforman debe haber una integración y constante educación de los integrantes. A su juicio, no solo se trata de enfermeras y médicos, es necesario educar y capacitar al personal de servicio, como es el caso de porteros y camilleros.

Oferta académica El Área de INTEC imparte las carreras: Medicina y Odontología en el nivel de grado.

En el nivel de postgrado se imparten las maestrías en Nutriología Clínica, en Nutriología Clínica Pediátrica, y en Obesología y Dietética.

La matrícula En la actualidad, la matrícula del INTEC en el Área de Ciencias de la Salud es aproximadamente 1,200 alumnos, de los que el 80 por ciento son de grado y el 20 por ciento restante pertenece al nivel de postgrado.

Esta academia tiene una acreditación internacional. The Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions. La academia está acreditada hasta el año 2023, dicen sus autoridades.

Su decano asegura que INTEC es la única universidad del país que ofrece la carrera de Medicina con financiamiento del Programa de Préstamos Federales del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Esto permite que estudiantes con ciudadanía o residencia estadounidense pueden cursar la carrera. Bajo esta modalidad se pueden cursar otras carreras de la oferta de grado y postgrado de esa academia. Además, los estudiantes de Medicina del INTEC son los únicos del país que deben completar un Internado de Medicina Social antes de graduarse, en un programa de Pasantía Rural. Esto pone al futuro médico en contacto con la gente.

Investigar Desde que los estudiantes de Medicina de Intec entran a las aulas son involucrados en el desarrollo de investigaciones.

En Ciencias de la Salud y de Ciencias Básicas y Ambientales realizan desde el año 1983 las jornadas científicas Bio-Intec.

Grandes temas

1. La República Dominicana tiene una a alta incidencia de accidentes de tránsito y muertes por esa causa. Es un desafío para las autoridades que manejan el tránsito y la movilidad vial y para el sistema de salud.

2. Asimismo, el país tiene una alta incidencia de accidentes cerebro vasculares que deben estudiarse y prevenirse desde la Atención Primaria en Salud.

4. La República Dominicana tiene grandes dificultades en prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas, se requiere una política de educación en salud desde la puerta de entrada al sistema de seguridad social.

5. Persisten altas tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil. Estos indicadores deben ser puestos en la agenda nacional.

EL PROTAGONISTA

Miguel Ernesto Robiou Kranwilkel

Decano Ciencias de la Salud Intec

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Intec es doctor en medicina, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en 1987; con especialidad en Ortopedia y Traumatología del Hospital Salvador B. Gautier, en 1993. Posee estudios en Gestión de la Docencia, Certificación Docente y Metodología de la Investigación Clínica; Cirugía de Cadera y Pelvis, y reemplazos articulares.

Ha desarrollado su experiencia docente a nivel de grado, impartiendo las asignaturas Anatomía Clínica y Ortopedia y Traumatología en la UNPHU, donde laboró desde el año 1992, y donde coordinó la rotación de Ortopedia y Traumatología del pre-internado e internado quirúrgico. En el INTEC, imparte la asignatura Ortopedia y Traumatología y coordina las rotaciones prácticas y en la actualidad es decano del área de Ciencias de la Salud, en donde se esfuerza en mejorar la educación.

SOLUCIONES

1. Hacer prevención desde el Gobierno y educar a la población

2. Revertir con prevención alta incidencia de accidentes cerebro vasculares.

3. Dotar las Unidades de Atención Primaria de alta capacidad resolutiva.

4. Mejorar la calidad de la atención en centros de salud públicos y privados.

5. Revertir altas tasas de mortalidad materna e infantil.

6. Las academias tienen el mandato de formar recursos humanos que la sociedad necesita.

7. Transparentar y elevar los salarios de médicos.