Sistema de salud mental en República Dominicana «está en involución»

Desde hace varios años, el sistema de salud mental de República Dominicana se mantiene en involución, fragmentado y debilitado, según el psiquiatra y exdirector de Salud Mental, Ángel Almánzar.

«Si vemos la cantidad de camas disponibles en los servicios públicos, estas cantidad de camas ha disminuido en los últimos años. Se supone que en un país que tenga el nivel que tiene nuestro país, comparado con otros países que tienen igual nivel de desarrollo, se espera que se tenga no menos de seis camas psiquiátricas por cien mil habitantes», dijo el experto.

En ese orden, aseveró que en el país existe menos de una cama psiquiátrica por cada 100 mil habitantes. Además, dijo que también hay menos de un psiquiatra por cada cantidad de personas, cuando lo que se espera es que existe al menos 10 especialistas en la materia.

El galeno habló para El Informe con Alicia Ortega, que se transmite por Color Visión, canal 9, donde señaló que la violencia asociada a los trastornos mentales se están traduciendo en víctimas, algunas fatales, sobre todo en las familias.

El reporte de la periodista detalla que la Oficina Panamericana de la Salud confirma que existe un psiquiatra por cada 100 mil habitantes, la mayoría concentrada en el Distrito Nacional.

En el país, dice el Informe, citando datos de la Organización Mundial de la Salud, existe uno de los presupuestos más bajos de la región destinado a salud mental; apenas el 1. % de la partida presupuestaria destinada para salud.

En ese orden, el doctor Almánzar llamó a las autoridades a crear un enfoque de salud mental comunitario, además de aumentar los recursos para contrarrestar las situaciones que tienen que ver con la salud mental.

«Apenas una pequeña parte puede recibir atención oportuna y de calidad. No tenemos personal, no tenemos los servicios», dijo..