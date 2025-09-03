Sistema financiero dominicano rompe récord: activos superan los RD$3.9 billones

Los activos totales del sistema financiero dominicano ascendieron a RD$3.971 billones (53.6% del PIB) para un crecimiento interanual de 9%, de acuerdo con el Informe trimestral de desempeño del sistema financiero a junio 2025 de la Superintendencia de Bancos (SB). Esto supone una expansión de RD$365,471 millones con relación a junio de 2024.

De esos activos, el 58% corresponde a la cartera de crédito, que ascendió a RD$2.267 billones (30.6% del PIB), para un aumento interanual de RD$191,184 millones, equivalente a un 9.2%.

Según la composición de la cartera, la comercial privada representa la mayor participación (52.3%), seguida por la de consumo (excluyendo tarjetas de crédito personales 22.5%), hipotecaria (18.3%), tarjetas de crédito personales (5.4%) y pública (1.5%).

El documento indica que las carteras de tarjetas de créditos y consumo crecieron 16.2% y 3.2% respectivamente, evidenciando reducciones en el ritmo de crecimiento. Los hipotecarios crecieron 8%, muy cerca del promedio (8.7%) de los últimos 12 meses.

La cartera comercial real privada en moneda nacional aumentó 1.8% en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el reporte.

La cartera de créditos del sector privado denominada en moneda extranjera presentó un crecimiento interanual de 15.4%. Con un balance de US$8,639 millones, representa el 22.9% de la cartera total del sistema.

Riesgo

La cartera vencida alcanzó RD$43,422 millones para un incremento de RD$14,192 millones (+48.5%) en comparación con el mismo periodo del año pasado. El índice de morosidad simple se ubicó en 1.92%, aumentando en 0.51 punto porcentual desde junio de 2024. La tendencia al alza mostrada desde diciembre de 2023 coloca el indicador cercano a los niveles prepandemia.

La morosidad estresada del sistema se situó en 7.49%, 0.58 punto porcentual por encima del mismo trimestre del año anterior y 0.15 punto porcentual mayor que el trimestre pasado.

Mayor solvencia

Las provisiones constituidas alcanzaron RD$71.3 mil millones, incrementándose en 19.3% respecto al año anterior, equivalente al 3.1% de cobertura de la cartera de créditos total.

Al cierre del segundo trimestre, el índice de solvencia del sistema financiero se ubicó en 18.4%, lo que representa un incremento de 1.3 puntos porcentuales respecto a junio del año anterior (17.1%).

Esto implica una capacidad de absorción de pérdidas más de ocho puntos porcentuales por encima del mínimo requerido. En ese sentido, 42 de 44 entidades incrementaron su patrimonio técnico en comparación con junio de 2024, lo que contribuyó a la mejora del indicador.

El sistema acumuló RD$479,195 millones en patrimonio técnico para un incremento interanual de 12% en relación con junio de 2024. El 83.7% del capital regulatorio del sistema es capital primario, el de mayor calidad y capacidad de absorción de pérdidas. Esto evidencia amplia capacidad del sistema financiero de absorber pérdidas inesperadas.

El sistema financiero ha permanecido rentable, registrando utilidades netas por RD$42,915 millones y presentando un indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) de 18.3%. Asimismo, la rentabilidad promedio de los activos (ROA) se mantuvo en un 2.2%.