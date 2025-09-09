Sistema resiliente de bomberos

Era una tarea inconclusa hasta que la gestión del alcalde Ulises Rodríguez tomó ese toro por los cuernos. Al fin, se reinician las labores abandonadas por más de 20 años, para culminar la sede central de los bomberos. En coherencia, el Ministerio de Interior y Policía debiera multiplicar por 10 su apoyo financiero a los bomberos de Santiago.

Nueva sede que el alcalde y los 41 regidores debieran denominar por ordenanza municipal, Carlos Sully Bonelly, ciudadano primigenio que lideró desde su origen esta institución y estableció las raíces organizativas de servicio, unidad y compromiso con la seguridad ciudadana.

Una ciudad que sobrevive a incendios, terremotos e inundaciones, debiera ser, como lo será, la más resiliente del Caribe y Centroamérica. Este resultado se robustecerá a partir de este martes 9 septiembre, cuando reinicie con fuerza, la esperada modernización del sistema de bomberos de Santiago.

La única emancipación de las naciones de América que militarmente fue precipitada por un gran incendio fue la restauración de la independencia dominicana a partir del 6 de septiembre 1863. Tropas cibaeñas incineraron de arriba abajo la ciudad.

En un santiamén murieron cientos de personas, se quemaron, carbonizaron y desaparecieron archivos civiles, eclesiásticos, notariales y familiares conservados por siglos. La ciudad se incendiaba, los españoles corrían aterrorizados y nueva vez las chispas iluminaban, el espíritu glorioso de la patria.

El cuerpo de bomberos de Santiago tiene 131 años. Es la estructura decana de todos los sistemas de protección contra incendios del país y de muchas naciones centroamericanas, creada el 27/02/1894.

La modernización está prevista desde el primer plan estratégico. Además de esta nueva sede, debiera contemplarse tecnologías, transporte, equipos y reforzar otras sedes para responder a los desafíos actuales. Necesidades que fueron identificadas por estudios que apoyamos.

Los bomberos deben seguir entrenándose. Realizar simulacros y especializarse en técnicas modernas de prevención y atención a emergencias. Hay que dotarlos de los medios para responder a situaciones de emergencia. Formular una ordenanza para imponer masivas inspecciones, certificaciones y penalizaciones por las condiciones de seguridad de edificaciones.

Con un centro histórico de madera por donde circulan RD$20 mil millones anuales, debiera lograrse un buen sistema de respuesta temprana ante desastres, gestión de riesgos y contención de amenazas.