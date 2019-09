Sistema salud se enfrenta a la necesidad de integrar servicios

El sistema de salud dominicano se enfrenta a la necesidad de lograr la integralidad de los servicios de salud, además de otros retos y brechas que se relacionan con esta problemática, de acuerdo a un diagnóstico publicado en el boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República Dominicana.

El documento titulado “Situación del Sistema de Salud Dominicano: Desafíos para la Integración y la Calidad de la Atención” indica que de cara al futuro, el sector debe intentar subsanar estas deficiencias al mínimo para poder afrontar los nuevos desafíos que se presentan a escala global.

Paradigma. El primero de estos nuevos retos es el cambio de paradigma desde la salud curativa y paliativa hacia una salud dinámica y preventiva.

Las corrientes más recientes definen la salud como un tema multidimensional, que requiere de intervenciones intersectoriales, integradas en estrategias más amplias de desarrollo y de reducción de la pobreza.

Estos factores incluyen el medioambiente, la biología humana, el sistema de organización del sistema de salud y estilo de vida, y cada uno tiene un peso importante en aumentar o disminuir el riesgo de estar enfermo, indica el informe.

El segundo reto es el envejecimiento progresivo de la población y el impacto que tendrá esto en los sistemas de protección social, no solo en el país, sino alrededor del mundo.

Según estimaciones, para el año 2040 los costes que se agregarían al sistema de salud asociados al envejecimiento poblacional superarían el 2 % del PIB del país. Sin embargo, debido a la fragmentación y segmentación del sistema, existe un alto riesgo de que estos costes adicionales tengan que ser asumidos por las familias, colocando a millones de personas en riesgo de caer en la pobreza, señala el informe.

Alerta. Estos problemas plantean la necesidad, agrega, de tomar importantes decisiones en materia de políticas públicas sobre salud que impacten en las brechas señaladas para tratar de garantizar: el acceso universal a la salud y la visita correspondiente de la ciudadanía a los centros de salud según la magnitud y complejidad de su condición o requerimiento; la organización, coordinación y comunicación entre los centros de nivel de atención para mejorar el traslado del paciente de un lugar a otro y descongestionar los centros especializados y el equilibrio en el uso de los recursos de salud con la puesta en marcha de un sistema integral de atención primaria. Si estas problemáticas no son solucionadas, el impacto de los cambios demográficos y ambientales puede ser más grande de lo proyectado.

De acuerdo a la publicación, en la República Dominicana se han generado avances importantes, a raíz de la reforma del sistema de salud.

No obstante, también es necesario visibilizar las brechas que impiden un disfrute de la cobertura universal con calidad para poder enfrentarlas.

En ese sentido, las problemáticas deben ser atacadas con un mayor nivel de inversión y en un ambiente de gobernanza integrado, donde los sectores involucrados puedan ejecutar sus funciones de manera coordinada; esto con la meta de que el total de la población pueda disfrutar del desarrollo, bienestar físico, material, emocional y social, y así, potenciar las capacidades humanas del país.

Reforma

El estado de la salud en la República Dominicana es consecuencia de un proceso de reformas iniciado a partir de la aprobación de la Ley 87-01 del año 2001. Se inició en un contexto donde el sector presentaba retos importantes en cuanto a la calidad del servicio, la desintegración del régimen de atención y en el acceso de los menos pudientes al sistema sanitario, al tiempo que se evidenciaban niveles relativamente bajos de inversión por parte del Estado, en comparación con otros países de la región. La nueva ley trajo consigo una renovación institucional, quedando el entramado de la gobernanza dividido en dos partes complementarias: el subsistema de servicios de salud y el de la seguridad social.