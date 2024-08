Skai Jackson, estrella de Disney, fue arrestada por violencia doméstica contra su novio

El pasado 9 de agosto, en el concurrido Universal CityWalk de Hollywood, California, Skai Jackson, famosa por su participación en el canal juvenil Disney Channel, fue detenida por la policía tras un altercado con su novio.

La actriz de 22 años, conocida por sus roles en Jessie y Bunk’d, enfrentó cargos de violencia doméstica después de que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmara los hechos.

Medios estadounidenses como TMZ Page Six reportaron el incidente, citando declaraciones del departamento policial local.

La situación comenzó cuando el personal de seguridad del centro comercial observó la disputa entre Jackson y su pareja.

Según la policía, los guardias vieron como Jackson empujaba a su novio en repetidas ocasiones, motivo por el cual decidieron llamar a las autoridades y retener a la pareja hasta la llegada de los oficiales.

Posteriormente, las grabaciones de seguridad revisadas por la policía mostraron que Jackson había empujado a su novio al menos dos veces.

Tras su arresto bajo el cargo menor de violencia doméstica, Jackson fue citada y liberada después de unas horas. Su caso será revisado por la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles, quien determinará si se presentarán cargos formales.

De acuerdo a fuentes de TMZ, tanto Skai Jackson como su novio negaron acciones de violencia física entre ellos. Además, el citado portal aseguró que ambos se defendieron alegando estar felizmente enamorados y esperando un bebé.

Hasta el momento, los representantes de la celebridad no han emitido comentarios sobre el altercado.

Skai Jackson, la ex estrella infantil de Disney

Nacida en Nueva York y de ascendencia hondureña, la actriz comenzó su carrera actoral en 2007 con solo 3 años de edad en la película independiente Liberty Kid. En los años posteriores mantuvo otros roles menores en cine y televisión hasta 2011, año en el que fue elegida para interpretar a Zuri Ross en Jessie.

En la ficción, Zuri era una niña de Uganda, África, que fue adoptada por un productor de cine y su esposa, una exsupermodelo. Era la menor de todos los hermanos bajo el cuidado de Jessie Prescott (Debby Ryan), la niñera protagonista que llega a Nueva York para buscar un futuro muy lejos de su pueblo en Texas.

La producción también contó con las actuaciones de Peyton List, Cameron Boyce, Karan Brar y Kevin Chamberlin.

Tras el fin de la emisión de la serie en 2015, la historia de los niños continuó en un spin-off titulado Bunk’d. Hasta la última y tercera temporada que se transmitió 2018, Skai Jackson mantuvo su rol como Zuri en las pantallas de Disney Channel.

Posterior a su etapa como figura de la cadena infantil y familiar, Skai no desempeñó otros papeles para cine y televisión. En 2020, tuvo una breve aparición en Dancing with the Stars, el conocido reality show de la ABC.

A lo largo de los años, Jackson ha mantenido presente la memoria de su compañero de reparto, Cameron Boyce, fallecido en 2019. En mayo de este año, compartió un homenaje a propósito de su cumpleaños: “¡Feliz 25 cumpleaños! Te queremos y te echamos de menos. Nunca te olvidaremos”, escribió.

Skai Jackson se une a una lista de ex estrellas de Disney Channel que han tenido problemas con la ley.

Otros notables incluyen a Orlando Brown, conocido por su participación en Eso es tan Raven, quien ha enfrentado múltiples cargos por robos, violencia doméstica y drogas; Mitchel Musso, parte del elenco de Hannah Montana, arrestado por intoxicación pública, y Stoney Westmoreland, ex actor de Andi Mack, arrestado y acusado de seis delitos graves en 2018 relacionados con intentos de tener relaciones sexuales con un menor.