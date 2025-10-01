Skubal poncha 14 y guía a Detroit; Cubs vence a San Diego

El zurdo Tarik Skubal igualó el récord de los playoffs de Detroit con 14 ponches, en la primera victoria que tuvo su equipo al vencer este martes a los Guardianes de Cleveland dos vueltas por una.

CLEVELAND (AP) – Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron el martes 2-1 a los Cleveland Guardians en el primer duelo de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

Los Tigres pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria el miércoles. Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara desde la tercera.

Ramírez abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera cuando el campocorto puertorriqueño Javier Báez lanzó desviado a la primera base. Vest ponchó al bateador emergente George Valera y Kyle Manzardo prosiguió con un rodado a Vest. Ramírez corrió hacia el plato, pero fue interceptado por Vest, quien lo persiguió y lo tocó para sacarlo. Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez, Angel Martínez batearon de 3-1. J. Noel de 3-0. Por Detroit, el crioillo W. Pérez de 3-0.

Padres 1

Chicago 3

CHICAGO (AP) — Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos, ayudando a los Cachorros de Chicago a vencer el martes 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional. Chicago también tuvo una actuación perfecta de su bullpen en la primera victoria de la franquicia en playoffs desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2017.

Fue el debut en postemporada en las Grandes Liga tanto para Suzuki como para Kelly, quienes tuvieron el primer par de jonrones consecutivos de la franquicia en los playoffs desde que Miguel Montero y Dexter Fowler lo lograron el 15 de octubre de 2016 contra Los Ángeles Dodgers. Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Junior y Manny Machado se fueron de 4-0 en el partido.