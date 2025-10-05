Snacks saludables para saciar el antojo de dulces

No hay nada mejor que satisfacer un antojo de algo dulce o disfrutar de un delicioso postre después del almuerzo. Ese momento en que el cuerpo pide un toque de azúcar se convierte en una pequeña recompensa del día, un instante para consentirse y disfrutar de un sabor agradable que eleva el ánimo y deja una sensación de bienestar.

Sin embargo, al llevar una régimen de alimentación saludable las personas se limitan de comer sul dulce favorito o saltarse el postre por miedo a “romper la dieta”.

Estas opciones de snaks saludables son perfectas para no saltarse el postre y comerlos sin culpa.

1-Yogur griego con miel y frutas

Para este postre usa yogur natural sin azúcar, agrega una cucharadita de miel y trozos de fresa, arándanos o frutos secos.

2- Chocolate oscuro (mínimo 70%) con nueces

Un cuadrito de chocolate junto con almendras o nueces da saciedad y calma el antojo. Este tipo de chocolate lo puede encontrar en el supermercado.

3- Manzana con mantequilla de maní natural

Para este postre corta la manzana en rodajas y úntale un poco de mantequilla de maní sin azúcar.

También te puede interesar: Semana Vegetariana: los sorprendentes beneficios de reducir la carne en tu dieta 

4-Bolitas energéticas de avena y cacao

Mezcla avena, cacao puro sin azúcar, miel y mantequilla de maní; haz bolitas y refrigéralas.

5- Gelatina sin azúcar con trozos de fruta

Puedes prepararla con frutas frescas y endulzante natural. También en el supermercado puedes encontrar gelatinas dietéticas o utilizar sin sabor.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

