Snoop Dogg tiene miedo de ir al cine con su nieto porque presentan parejas homoparentales en películas infantiles

Snoop Dogg habló en un podcast sobre la problemática de la crianza de los niños (Foto: Reuters)

El magnate del rap cuestionó la necesidad de incluir parejas del mismo sexo en una cinta para niños

Snoop Dogg dijo recientemente que tiene miedo de ver películas con su nieto luego del bombardeo de preguntas que despertó en el infante ver el spin-off de Toy Story, Lightyear de 2022, donde se introduce a una pareja homoparental.

El rapero se presentó en el episodio de agosto del podcast It’s Giving,con la conductora Sarha Fontenot en el que habló de su vida, sus hijos, la familia, su rol como abuelo y hombre maduro. Cuando Fontenot le preguntó a Dogg sobre qué opinaba de las madres solteras y la inversión de los géneros, él respondió que actualmente eso “lo ponen por todos lados”.

Continuó contando del día cuando llevó a su nieto a ver Lightyear, y del momento cuando se quedó sin palabras ante la curiosidad de su nieto.

Snoop Dogg compartió los problemas que generó ver a la pareja lésbica que aparece en ‘Lightyear’ con su nieto (Pixar)

“Kiki Palmer (actriz y cantante) interpreta a la hija. Así que fuimos a verla. Así que la estamos viendo y la señora que es la mamá de Kiki se va al espacio, a medida que avanza la historia dice que tuvo un bebé”, comentó Dogg refiriéndose a la astronauta Hawthorne.

Pixar introdujo por primera vez en el cine infantil una pareja homoparental encabezada por Alisha Hawthorne y su pareja Kiko quienes forman una familia.

Lo que confundió al nieto del rapero fue el hecho de que Hawthorne y Kiko logran tener un bebé lo que Snoop narra en un tono jocoso, “Mi nieto en medio de la película estaba como ‘¿Papá Snoop? ¿Cómo tuvo un bebé con una mujer?’“, dijo.

Kiki Palmer es una popular cantante y actriz que colabora con su voz en ‘Lightyear’ (REUTERS/Kylie Cooper)

Snoop Dogg confesó que no supo que decir cuando su nieto le preguntó por qué una pareja de dos mujeres tenían un bebé y cómo lo tuvieron “Oh… Carajo, no vine a esto. Sólo vine a ver una maldita película”, dijo el rapero ante la mirada hilarante de la conductora.

También puede leer: “Emily in Paris”: lo que se sabe sobre la misteriosa muerte de Diego Borella durante el rodaje

“Oye, hombre, sólo mira la película”, dijo Snoop que le pidió a su nieto, pero el pequeño se negó a seguir mirando sin antes tener una explicación “‘Acaban de decir que ella y ella tuvieron un bebé. Ambas son mujeres. ¿Cómo tienen un bebé?’“, Snoop confesó que en ese momento entró en pánico al no saber cómo explicarle a su nieto.

“Es como si estuvieran intentando joderme. Tengo miedo de ir al cine. Sentí como si me estuvieran atacando, con algo que no tengo respuesta”, dijo el interprete de éxitos como “The Next Episode”.

Snoop Dogg se quedó atónito porque nunca se esperó tener que explicarle algo así a su nieto durante una cinta infantil (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Finalmente la conductora le preguntó de que forma resolvió la situación. El rapero respondió que simplemente “miré la película, me dejó perplejo”, confesó Snoop que únicamente pudo pensar en ¿por qué había una escena así? “Son niños a los que tienen que enseñarles, a esa edad, con esa escena, van a hacer preguntas. Sí, van a preguntar”.

El rapero dijo abiertamente que no tenía respuestas, ni siquiera conocía la respuesta “ensayada” para esos casos, no se sentía capaz de explicarle a un niño la complejidad del asunto.

Ahora Snoop es el que tiene preguntas dijo “¿Qué era la señora, que solía ser? Ahora tengo preguntas yo también. Y sólo estaba allí para dormir y ver la película. Ese cabrón me despertó para preguntarme cosas y yo sólo le dije ¡Rayos! Toma, come estas palomitas. Esto es una jodida locura, lo que te enseñan tan joven“.

Síguenos como periodicohoyrd