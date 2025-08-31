Sobredosis, una silenciosa epidemia: lo que busca concientizar este Día Internacional

El 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis, una fecha que nos recuerda una realidad que muchas veces se oculta tras el estigma: la crisis mundial de muertes por consumo excesivo de sustancias.

Esta jornada, impulsada desde 2001, busca rendir homenaje a las personas que han perdido la vida y a sus familias, además de promover la prevención con información real y accesible.

¿Por qué se conmemora Concienciación sobre la Sobredosis?

Esta efeméride fue creada en el año 2001 en Australia por Sally J. Finn y Peter Streker, en conmemoración a las personas que perdieron la vida por una sobredosis, apoyando a familiares y amigos de personas fallecidas o con lesiones permanentes por esta causa.

Con los años, esta fecha se volvió un movimiento global apoyado por organizaciones de salud, gobiernos y colectivos ciudadanos, conmemorándose hoy en más de 40 países.

Hoy, su símbolo más representativo es la cinta color violeta, que se utiliza para recordar a quienes ya no están, pero también como emblema de lucha por un futuro más informado y compasivo

¿Qué es una sobredosis de drogas?

Una sobredosis de drogas ocurre cuando el cuerpo recibe una cantidad de droga tan elevada que no puede metabolizarla adecuadamente, provocando un colapso del sistema nervioso central y otros órganos vitales. Dependiendo del tipo de sustancia, los efectos pueden ir desde un paro respiratorio, convulsiones, alucinaciones o pérdida total de conciencia.

No todas las sobredosis ocurren por uso “recreativo”: algunas se deben a errores en la dosis de medicamentos, mezcla de fármacos sin prescripción o incluso por desconocimiento de la pureza de lo que se consume.

Síntomas de una sobredosis

Los síntomas varían según la sustancia, pero algunos signos de alerta frecuentes son:

Dificultad para respirar o respiración muy lenta

Pérdida de conocimiento o desmayo

Pupilas extremadamente pequeñas o dilatadas

Piel fría, pálida o azulada

Vómitos o convulsiones

No responder a estímulos ni al dolor

¿Cuál es el tratamiento para una sobredosis?

El tratamiento depende de la sustancia implicada. En casos de opioides (heroína, fentanilo), se administra naloxona, un medicamento de acción inmediata que revierte los efectos de la droga. En otros casos se requiere:

Reanimación cardiopulmonar (RCP)

Ventilación asistida

Uso de carbón activado (en caso de ingestión reciente)

Hospitalización para estabilizar funciones vitales

