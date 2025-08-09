Cuatro meses después del colapso del techo en la discoteca Jet Set, que dejó más de 230 muertos, Patricia Ovalle, una de las sobrevivientes, continúa su proceso de recuperación física y emocional. Su historia, marcada por el dolor, la fe y la esperanza, se ha convertido en símbolo de resiliencia para muchos dominicanos.

“Yo voy muy bien. Gracias a Dios todo va muy bien. Después de la última recaída que tuve ya no he tenido más. Estoy comiendo mejor, estoy durmiendo mejor, gracias a Dios y todo va bien”, expresó al conversar para el periódico Hoy Digital.

Patricia, oriunda de Haina y miembro del grupo “Los Dorados de Haina”, ha retomado parte de su vida cotidiana, incluso visitando su pueblo y dando testimonio en su iglesia:

Patricia Ovalle, sobreviviente desplome Jet Set, habla de la perdida de Jaca e Isabel/ Foto Alexis Monegro

“El domingo pasado di testimonio de lo que pasó porque me invitaron a la iglesia. A donde quiera que voy, la gente me dice, ‘¿Tú eres la música del jazz?’ Me oran, me abrazan. Gracias a Dios con las oraciones de todo el mundo, he estado muy bien.”

Sin embargo, el dolor por la pérdida de sus amigos sigue presente:

“Todavía no me recupero de aquellas personas que se fueron. Fueron 14 que se fueron. Especialmente Milagro y Juana. Teníamos una amistad muy centrada en nuestros hijos.”

En su relato, Patricia recuerda el momento en que intentó aferrarse a una mano, buscando ayuda:

Zona cero del Jet Set, tres meses después de la tragedia / Foto: Alennis Castillo Misa en honor a las víctimas del Jet Set. Foto/Elieser Tapia.

“Agarré una mano y le dije ‘ayúdame’… pero era un muerto. Una señora me dijo: ‘Agárrame a mí, que estoy viva’. Esa fue la primera chispa de esperanza”.

Sobre el proceso judicial contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, Patricia expresó:

“Yo se lo entrego a Dios. Aunque hubo negligencia, sé que él nunca hubiese querido que todas esas personas hayan muerto”.

«Que Dios los bendiga, por no es fácil, ese hombre no ha tenido vida jamás», agrega.

Mensaje de fe y fortaleza después del colapso del Jet Set

Patricia envía un mensaje a quienes atraviesan momentos difíciles:

“Que crean en Dios, que Dios es grande y hace milagros. La fe sana más que la medicina. Y hay un Dios: que le pidan a Dios, que oren, que pidan oraciones por ellos. Porque yo oro por aquellas personas que están mal, que no conozco.”

Hoy, Patricia Ovalle continúa su recuperación con gratitud y esperanza, aferrada a la vida que, según ella, comenzó de nuevo el día de la tragedia.

“Yo nací ese día. Y me siento muy positiva. Gracias a Dios por darme una segunda oportunidad.”

Hermanos Espaillat

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica contra Antonio y Maribel Espaillat, como medida de coerción por el caso de la discoteca Jet Set.

El Ministerio Público, que pedía 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Espaillat, y arresto domiciliario contra Maribel, dijo que no está de acuerdo con el fallo del tribunal, debido a que la magistrada no consideró la magnitud del el hecho, pese a que acogió declarar el caso como complejo.