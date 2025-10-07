Sobreviviente del Jet Set: “Todavía escucho el ¡bum! de cuando caí”

Han pasado seis meses desde el colapso de la emblemática discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 233 muertos y más de 180 heridos. Sin embargo, para Patricia Ovalles, una de las sobrevivientes de la tragedia, ese momento sigue vivo: en su memoria aún resuenan las voces de los amigos que perdieron la vida aquella madrugada del 8 de abril, así como el estruendo del techo al desplomarse.

“Siete horas y media que fueron muy duras, muy difíciles. Todavía escucho las voces, todavía escucho el ‘¡bum!’ de cuando caí y cuando todo se desplomó», narra Ovalles, reflejando en su rostro el dolor que la embarga.

Cuenta que también tiene intacto el recuerdo de su amiga Isabel, quien pereció a sus pies.

«Recuerdo mucho a Isabel… porque duró muchas horas viva, y ella decía: ‘Quítenme a Andrés de arriba, que pesa mucho.’ Eso no lo olvido. Tampoco olvido cuando murió, que hizo tres convulsiones, y yo las sentía en mis pies. Yo la llamaba: ‘¡Isabel, Isabel!’ y cuando ya no me respondió, solo le dije: ‘Vete con Dios’», manifestó la víctima.

Continuó: «Son recuerdos que todavía tengo muy vivos, porque sigo dentro del mismo círculo de personas que están dolidas. Es muy duro. Yo me paro en la galería y me dicen: ‘¿Cómo te sientes?’ Pero son las mismas personas dolidas también, porque solo en la calle donde me estoy quedando fallecieron ocho personas ese día».

Patricia Ovalles, sobreviviente del Jet Set / Foto: Fuente externac

Agradece a Dios

A pesar de todo, Patricia agradece a Dios por la oportunidad de seguir con vida y de poco a poco ir recuperándose de las heridas que recibió en diferentes partes de su cuerpo.

«Le doy las gracias a Dios por estar viva, aunque mi cuerpo quedó muy marcado, con arañazos y quemaduras. Pero lo importante es que abro mis ojos y respiro, por la gracia de Dios”, pronunció.

Patricia Ovalles, sobreviviente del Jet Set, se recupera de las heridas / Foto: Fuente externa

De igual forma, la dama señala que después de esa tragedia, ocurrido mientras el fallecido merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta, está más apegada a Dios.

«Voy a la iglesia; el domingo hasta el padre me abrazó, porque me vio muy recuperada. Estoy más apegada a mi familia; ahora tiene más valor para mí, y yo misma me valorizo más, porque esta oportunidad que Dios me dio es para que cuide mi vida y también para que busque de Él y del porqué me dejó viva», comentó la sobrevivientes.

Solo espera justicia

Patricia Ovalles manifestó su deseo de que se haga justicia por un hecho que, según sus palabras, pudo evitarse y que jamás será borrado de la memoria de los dominicanos.

“Espero que se haga justicia por lo que pasó, y que se tomen medidas en las otras discotecas para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, y que Dios sea quien juzgue, porque no soy quien para juzgar a nadie», declaró.

De igual forma, la señora les extendió un mensaje a los propietarios del establecimiento nocturno, Antonio y Maribel Espaillat: «¿Por qué no lo arreglaron (el techo de la discoteca), si lo sabían? ¿O por qué no pararon la fiesta cuando empezaron a caer pedazos de escombros? La vida de los que estábamos ahí era más valiosa que la fiesta».

Las ruinas del Jet Set / Foto: fuente externa

Además, calificó el proceso judicial relacionado con el caso como lento.

«En este país vale el que tiene dinero. El pobre no vale nada, porque no tiene; siempre es así. La justicia aquí es lenta, y cuando pasa el caso del Jet Set, es Jet Set, Jet Set, pero viene otro caso y se olvida el del Jet Set», enfatizó Ovalles.

Las declaraciones de la sobreviviente fueron ofrecidas durante una entrevista con la periodista del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega.

