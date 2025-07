Sociedad cansada

¡Nadie desea sentirse sin ánimo! El cansancio nos inhabilita, nos deja desalentado, desanimado, en un letargo y sentimos una especie de “depresión pasajera”. Todos nosotros hemos caído en un estado de cansancio sin importar profesión o trabajo que desempeñamos. Esa realidad de sentirnos cansados debe ser abordada de forma práctica y con disciplina. Por más de 11 años he estado motivando a líderes, a empresarios, y a personas de todas las esferas a saborear un espacio de contemplación y de silencio. He recibido la formación de director espiritual en California y he recibido en este proceso y encaminamiento a muchas personas cansadas y sin ánimo de continuar en sus labores cotidianas; sentirse cansado es normal pero no debe ser una práctica o un estilo de vida, hay formas para energizarnos y para vivir una vida con propósito.

El cansancio es la ausencia del descanso, suena simple, pero revertir el orden conlleva una disciplina y una voluntad que nos lleve a un paro en nuestro ritmo de vida el cual es guiado por una sociedad que nos exige presencia física a múltiples reuniones y eventos. Cada día nos levantamos con el celular cargado de mensajes y llamadas; nos encontramos con una agenda aterradora, llena de anuncios, invitaciones, cumpleaños, bodas, entierros, arreglo del carro, trabajo, tiempo de familia, política, iglesia, vacaciones, etc…y la lista nos genera un sentir de compromiso y muchas veces una sensación de obligatoriedad. Y eso, en esa lista no aparecen los imprevistos que surgen en un contexto que no estaba en la agenda. Nuestra bandeja está llena y rebosada de compromisos que solamente nos generan ansiedad y cansancio. Porque el cansancio también es fruto de una vida no equilibrada, insatisfecha y sin dirección, esos tres elementos nos generan cansancio y desgaste.

Si somos honestos y nos observamos, nos daremos cuenta que cuando no descansamos nos sentimos sensibles, irritados, paralizados, con una especie de entumecimiento emocional, nos aislamos de la realidad y hasta perdemos la capacidad de pensar con claridad. Nos sentirnos miserables y sin propósito de vida. Caemos en una especie de astenia, sin fuerza y sin energía. Lo que debemos de entender es que la razón o una de ellas, de no descansar es el temor a perder espacio en el llamado círculo social, no queremos desaparecer, queremos ser reconocidos y sentirnos importantes. El cansancio es fruto de un estado espiritual, es una sensación de que nuestros tanques no están llenos, entonces, hacemos todo lo posible para llenar esos tanques, buscando eventos y personas que nos llenen.

Debemos ver el descanso como una disciplina que nos proporciona sanidad y plenitud. Para lograr el descanso hay que volver a vivir de forma presente. Vivir “presente” es estar emocionalmente despierto a lo que nos rodea, es un estado de observación y contemplación, es estar conscientes de los perfumes y olores que nos brinda la naturaleza, afinar los oídos para captar los sonidos del viento y de los árboles, los sonidos que producen los ríos y nuestras costas marinas. Cuando invito a los retiros de descanso, ReKarGa, motivo a los participantes a poner en práctica a lo que yo he llamado “el ocio sin producción”. La producción es importante, pero es prioritario entrar a un vacío interior, un encontrarse con uno mismo, sin aplausos, sin reconocimientos, sin producción, solo yo con mi interior y mis luchas, solo yo con mis temores, solo yo con mis fortalezas, solo yo con el Creador. En esos espacios de “ocio sin producción” luego brotan las grandes ideas que se convierten en producción.

Los espacios de silencio, de contemplación y de descanso deben ser intencionales, si estamos cansados debemos parar, reposar y obligarnos de forma esporádica a vivir un estado de paz interior. Debo aclarar que esa paz interior nunca podrá venir de una sociedad caótica y acelerada; cada religión posee códigos y formas de buscar esa paz interna, en mi caso, yo he decidido caminar hacia donde Jesús, el mismo que expresó: “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da la sociedad. No se angustien ni se acobarden”.

Esa frase posee elementos terapéuticos; nos dice que nos deja una paz, no es pasajera, nos recuerda que no debemos caer en la intranquilidad, en la ansiedad, y también nos hace conscientes de no vivir bajo el temor.

Napoleón Bonaparte expresó que la mejor cura para el cuerpo es una mente tranquila. Esa tranquilidad se construye en retiros y en espacios intencionales, como ReKarGa; de lo contrario, seremos la materia prima para alimentar la ansiedad que genera una sociedad acelerada y con luchas existenciales.