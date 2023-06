“La lucha contra la corrupción no es una farsa, está viva y activa”; sociedad civil responde a Janel Ramírez. Fuente externa

Parecería que el colapso en la Cámara de Cuentas es inminente y mientras la Cámara de Diputados investiga las denuncias de supuestas irregularidades, hechas por sus propios miembros, entre ellos su presidente Janel Ramírez, siguen saliendo a la luz nuevos detalles internos, que comprometen el futuro del pleno, llamado a fiscalizar el accionar económico de los funcionarios e instituciones públicas.

El último en disparar contra sus colegas, fue el propio presidente del organismo fiscalizador Janel Ramírez, quien en entrevista exclusiva para el Periódico Hoy, le aseguró a la periodista Millizen Uribe, que está “solo” y que la situación le ha “decepcionado”.

Janel Ramírez, presidente CCRD: «Somos muy pocos los verdaderos que queremos enfrentar la corrupción en el país”. Fuente externa

Cargó el dado contra diferentes sectores nacionales, expresando que la lucha contra la corrupción es una “farsa”, ya que les han cerrado las puertas en diversos estamentos.

“Yo he llegado a creerme que la lucha contra la corrupción en el país es una farsa. No siento el verdadero empoderamiento. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato y eso es a todos los niveles. Realmente es una frustración. Somos muy pocos los verdaderos que queremos enfrentar la corrupción en el país”, sentenció.

Amplía: Presidente de la Cámara de Cuentas: me han dejado solo en lucha contra corrupción

Sociedad civil responde

Sin embargo, representantes de la Sociedad Civil atacaron estas declaraciones de Janel Ramírez y afirman, no se corresponden con la realidad, ya que si no han recibido el apoyo masivo, es porque desde la Cámara de Cuentas no se han ejecutado las tareas para las que habrían sido escogidos.

Tanto para la coordinadora de Análisis Político de Participación Ciudadana Leidy Blanco, como para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Trajano Vidal Potentini, cualquier institución llamada a atacar la corrupción, tendrá el apoyo de la sociedad civil y aseguran, no es cierto que la lucha contra la corrupción sea una farsa.

“La lucha contra la corrupción no es una farsa, está viva y activa y es el resultado de una sociedad empoderada que ha entendido en su justa dimensión, los estragos de la corrupción. Si hoy ese órgano tan importante para la fiscalización y la transparencia del Estado Dominicano, está siendo investigado, mucho se debe a una sociedad que demanda instituciones sólidas, eficientes y eficaces, que espera que la Cámara de Cuentas haga de manera loable, el trabajo que la Constitución le asigna”

indicó Leidy Blanco.

«La lucha contra la corrupción no es una farsa, está viva y activa». Leidy Blanco, coordinadora de Análisis Político de Participación Ciudadana «. Fuente externa

Mientras que Potentini entiende que el verdadero problema está a lo interno de la institución, donde sus miembros se han enfocado más en atacarse mutuamente, que en ejercer el rol para el que fueron escogidos.

“No es un tema de dar la espalda, nosotros como sociedad civil nunca fuimos convocados a actividades internas de la Cámara de Cuentas. Lo primeo que se debió hacer fue integrar a la sociedad civil y a la sociedad en pleno a ese trabajo, para conocer qué estaban haciendo, pero se han diluido en sus problemas internos. No han estado en condiciones de tener la armonía que supone el manejo colectivo de un órgano que tiene que proyectarse como un solo cuerpo, porque es colegiado y es ahí donde está el problema”, afirmó Potentini.

«Nosotros como sociedad civil nunca fuimos convocados a actividades internas de la Cámara de Cuentas». Fuente externa

En ese sentido Leidy Blanco indica que “cualquier institución de prevención, control y persecución de la corrupción que realice su trabajo como le asignan las leyes, que tenga como norte el interés de la colectividad y que actúe con integridad y transparencia, tendrá siempre, no solo el apoyo de la sociedad civil como colectivo, sino también, de toda la sociedad dominicana, que aspira a un país más institucional, justo y transparente”

“No somos la misma sociedad de ayer, que se sentaba en el diván de la frustración, la desesperanza y el conformismo; ¡no señor!, somos todo lo contrario y por ello, esta sociedad quiere que la Cámara de Cuentas, funcione”, sentenció Blanco.

Potentini incluso, plantea la necesidad de que los miembros del pleno renuncien o se agilicen en cambio, los procesos para el posible juicio político, que permita la conformación de una nueva y reforzada Cámara de Cuentas, debido a que, según afirma, las declaraciones hechas por los titulares en diferentes medios de comunicación, denotan la crisis interna y la lucha de intereses que impera en el organismo.

“Esto lo que impone es que los mismos renuncien y dar paso a la conformación de un nuevo órgano, que sin dilación pueda relanzarse y hacer el trabajo. Definitivamente no están en condiciones para continuar. Nosotros que habíamos planteado un punto intermedio, vemos que no es posible, que lo que se impone es la renuncia, porque están en un limbo, erosionando la débil y deficiente credibilidad de ese órgano constitucional, que se ha tornado inoperante”, expresó.

Juicio político y antecedente

La Cámara de Diputados investiga las denuncias sobre supuestas irregularidades a lo interno de la CCRD, donde sus miembros se han atacado ferozmente en público, acusándose, entre otras cosas, de usurpación de funciones e injerencia.

El pasado viernes el presidente de la entidad Janel Ramírez y los demás miembros, comparecieron ante una comisión especial de la Cámara Baja, escenario en el que se habría denunciado supuesta politización del proceso.

Los miembros del organismo fiscalizador enfrentan la posibilidad de ser destituidos mediante un juicio político. HOY DIGITAL

Actualmente, los miembros del organismo fiscalizador enfrentan la posibilidad de ser destituidos mediante un juicio político, si se llegase a confirmar las supuestas irregularidades denunciadas, en medio del fuego cruzado entre sus miembros.

Leer también: Secretaria de la Cámara de Cuentas Tomasina Tolentino, aclara no se opone a desclasificación de documentos

Adicionalmente y aunque no ha sido interrogado al respecto, el pasado año dos empleadas de la Cámara de Cuentas denunciaron públicamente a Janel Ramírez por supuesto acoso, señalamientos que fueron engavetados y por los que el titular no ha sido interrogado.