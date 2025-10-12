Sociedad de Diarios respalda iniciativa “Mesa de los cinco pilares” del MINERD

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, valoró de forma positiva la creación de la “Mesa de los cinco pilares”, impulsada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), al considerar que representa una visión incluyente, dinámica y esperanzadora para transformar el sistema educativo nacional.

Durante su intervención en el acto de lanzamiento de esta mesa multisectorial, realizado en el salón Ercilia Pepín del MINERD, Maldonado afirmó que la educación es un proceso que debe adaptarse a los nuevos tiempos y a los cambios acelerados del mundo actual.

“Este es un proceso dinámico y cambiante. El mundo avanza a una velocidad enorme, y creo que en estas conversaciones deben incorporarse nuevos actores”, expresó Maldonado.

El también firmante del Pacto Nacional por la Educación y miembro del Consejo Económico y Social (CES) manifestó que los medios de comunicación están comprometidos con dar seguimiento y colaborar activamente en esta nueva etapa de diálogo y construcción colectiva.

“En días pasados tuvimos una reunión muy agradable con el ministro, hablando sobre el tema de educación y del interés de la Sociedad Dominicana de Diarios en acompañar y apoyar todo este proceso”, puntualizó.

Maldonado destacó además el valor estratégico de reunir en una misma mesa a los principales actores del sistema educativo —estudiantes, docentes, familias, autoridades y medios—, al considerar que este enfoque permite enriquecer las soluciones desde distintas perspectivas y aportar al cambio que el país necesita.

“El país necesita que transformemos muchas cosas. Ustedes son los creadores de la mayor riqueza que tiene la condición humana: el conocimiento. Es tan propio, que es la única riqueza que no se deja como herencia”, reflexionó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gremio que representa de continuar respaldando esta y otras iniciativas orientadas a fortalecer la educación nacional.

“Celebro este encuentro y reitero nuestro compromiso y responsabilidad de darle continuidad y colaboración a este esfuerzo”, concluyó Maldonado.

La “Mesa de los cinco pilares” busca articular propuestas concretas en torno a temas clave como la participación estudiantil, el rol de las familias, el papel de los docentes, la gestión institucional y el acompañamiento comunitario, en un esfuerzo por transformar de manera integral el sistema educativo dominicano, impulsado por el ministro Luis Miguel De Camps.