Socio de BDS Asesores es designado “Coordinador Mundial de los Jóvenes Juristas” de la ISLSSL

El nombramiento de Javier A. Suárez A. refuerza la presencia de BDS Asesores en los espacios internacionales dedicados al fortalecimiento del derecho laboral y la seguridad social.

Santo Domingo, octubre de 2025. Javier A. Suárez A., socio de BDS Asesores en República Dominicana, ha sido designado como “Coordinador Mundial de los Jóvenes Juristas” de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ISLSSL, por sus siglas en inglés), una organización de prestigio internacional dedicada al estudio y promoción del derecho laboral y de la seguridad social.

“Asumo este rol con la certeza de que los jóvenes juristas tenemos la hermosa responsabilidad de construir puentes, abrir espacios de diálogo y aportar nuevas miradas para fortalecer el derecho del trabajo y la seguridad social en todo el mundo”, señaló Suárez.

La ISLSSL fue fundada en Bruselas en junio de 1958 como resultado de la fusión de la Sociedad Internacional de Derecho Social y los Congresos Internacionales de Derecho del Trabajo.

Lea más: Aprueban Código Laboral en segunda lectura: ¿Qué pasó con la cesantía?

Entre sus principales objetivos se encuentran:

El estudio científico del derecho del trabajo y de la seguridad social, tanto a nivel nacional como internacional.

La promoción del intercambio de ideas, información comparativa y cooperación entre universitarios, juristas y especialistas del campo laboral y de la seguridad social.

El fortalecimiento del diálogo global sobre los desafíos contemporáneos del trabajo y la protección social.

Con el nombramiento de Suárez en esta importante organización, se consolida la representación de BDS en República Dominicana en espacios internacionales dedicados al avance del conocimiento sobre el derecho laboral y la cooperación académica interregional.

Sobre BDS Asesores

BDS Asesores, fundada en 1997, es la firma líder de abogados especialistas en derecho laboral en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que brinda asesoría preventiva y correctiva en conflictos laborales individuales y colectivos a múltiples organizaciones, empresas locales y multinacionales.

Desde el 1° de octubre del 2013, BDS Asesores se encuentra asociada con la firma estadounidense Littler Mendelson, P.C. (Littler), la firma de abogados más grande del mundo especializada en la representación del sector empleador en materia de derecho laboral, en una estrategia denominada Littler Global, lo que le permite alinear sus exitosas prácticas con un impecable servicio al cliente que trasciende las fronteras nacionales.