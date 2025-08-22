Sociólogo apoya labor de DGCP



El sociólogo y excoordinador de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, destacó el trabajo de la Dirección General de Compras Públicas (DGCP) y afirma que con análisis de inteligencia artificial, detecta contratos irregulares en el Estado e impide negocios de funcionarios.

Sostuvo que incumbentes de pasados gobierno, al llegar a los cargos, creaban empresas para negociar con el Estado y eso, lo hacían con la legislación vigente, la misma con la que en este Gobierno, se detectan los negocios irregulares.

El miembro de la Comisión de Transparencia del movimiento cívico indicó que entre los contratos que el director de la DGCP, Carlos Pimentel, ha frenado por anomalías están el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

“Recientemente, el director de Compras y Contrataciones señaló que habían suspendido 32 proveedores del Estado porque tenían que ver con personas que trabajaban en el Estado.

“El trabajo que Carlos Pimentel ha hecho y hace es extraordinario. Todo es con la misma Ley 340-06, sobre de Compras y Contrataciones, puesto que la que acaban de aprobar recientemente, no se ha comenzado a aplicar”, precisó, refiriéndose a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que sustituye la 340-06, promulgada el 28 de julio, que crea un nuevo sistema jurídico para las empresas y los particulares negociar con el Estado.

Sostuvo que la nueva ley de Compras y Contrataciones necesita alrededor de seis reglamentos.