Solicita a la Cámara de Diputados se mantenga el Voto Preferencial

El presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional solicitó este jueves a la Cámara de Diputados que se mantenga el voto preferencial en la categoría de los regidores, a propósito de la oposición de la Junta Central Electoral (JCE).

La solicitud fue realizada por José Caraballo, quien expresó que el voto preferencial es la voz de los ciudadanos que gozan de la plena libertad de ese derecho de elegir al representante o edil de su preferencia y, que, por ende, en un sistema democrático debe prevalecer el sentir del pueblo.

“El voto preferencial es una conquista para la democracia en la categoría de los regidores a nivel nacional y no debemos permitir que esta retroceda al procedimiento de la lista”, aclaró Caraballo. Este voto fue constituido en la Ley 157-13 del 9 de diciembre en el año 2013.

El voto preferencial es la oportunidad de que los electores en el nivel de la municipalidad sufraguen por los candidatos de su elección. Este fue implementado por primera vez en lo municipal en el año 2020.

En ese orden, la JCE propone ciertas modificaciones a la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y a la Ley No. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, recomendando la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, con el objetivo de que los regidores sean electos mediante listas cerradas y bloqueadas, es decir, que no se podría escoger, directamente, el representante municipal.