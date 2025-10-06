Solicitan al PE encauzar ríos, arroyos y cañadas



Diputados de diferentes provincias y fuerzas políticas de República Dominicana reclaman al Gobierno un Plan Nacional de Encauzamiento de ríos, arroyos y cañadas ante el peligro a que se exponen miles de familias dominicanas cada vez que se producen fuertes lluvias.

De igual modo, consideran prioritario poner atención a las construcciones de puentes, canales de riego, alcantarillados de cajón y tubulares, muros de gaviones horizontales y transversales para detener la furias de las agua ante el cambio climático.

“Este reclamo debe ser escuchado, porque cada día se generan inundaciones; recientemente vimos como un puente se desploma en la provincia Monte Plata”, expresó el diputado Luis Castillo, de la provincia Elías Piña, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Además, informó que recientemente una carretera reconstruida con una inversión superior a los RD$2,000 millones fue destruida por el desbordamiento de ríos en esa fronteriza localidad.

Solicitó aprovechar el inicio del conocimiento del Presupuesto General del Estado para que sean asignadas partidas para obras de encauzamientos de ríos, arroyos y cañadas.

Tayluma Calderón, de la provincia Santo Domingo, deploró el que varios planteles escolares fueran inundados con las recientes lluvias, lo que puso en peligro a cientos de estudiantes en Santo Domingo Este.

La legisladora de la Fuerza del Pueblo (FP) citó las Escuelas José Francisco Peña Gómez, Concepción Bona y el Politécnico Manuel del Cabral, ubicados en la calle Miguel Díaz, en El Almirante.

Calderón señaló que a estos centros educativos les llaman “Las Piletas” debido a que desde que llueve se inundan, por lo que para llegar o salir los estudiantes deben quitarse los zapatos.

Hermes Méndez, de la provincia Independencia, informó que varias comunidades en la zona fueron inundadas con las lluvias del último fin de semana de septiembre, como gran parte de la red vial que rodea el Lago Enriquillo, lo que dejó incomunicada varias localidades.

Entre las vías destruidas mencionó el paso provisional que comunica el municipio La Descubierta con el distrito municipal Boca de Cachón, reclamó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para que acuda en auxilio de las viviendas afectadas. También al solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) hacer un levantamiento de la red vial del Lago Enriquillo y agilizar trabajos de obras pendientes como la entrada a Duvergé y el puente que comunica al distrito municipal boca de Cachón con La Descubierta.