Nueva York. La candidata a la secretaría general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), Ibelka Ureña, solicitó al Gobierno Dominicano que designe a periodistas afiliados a ese gremio en sus oficinas de la Gran Manzana que no cuentan con departamento de prensa.

Ureña cita las oficinas del Consulado, la ONU, Turismo, Banco de Reservas, Dirección de Cultura y en el Instituto del Dominicanos(as) en el Exterior (Index).

Precisó que en el pasado el Consulado tenía un departamento de prensa con varios periodistas, pero «últimamente fue literalmente desmantelado», dejando a la institución sin un canal de comunicación con los medios y la comunidad».

Esto ocurre existiendo en el CDP-NY profesionales capacitados en diversas áreas del periodismo que podrían desempeñar funciones de comunicación institucional, relaciones públicas y manejo de medios, fortaleciendo así la imagen del país caribeño en el exterior.

Explicó que su propuesta no solo busca generar empleos para periodistas, sino también garantizar que la información oficial se difunda con calidad, precisión y transparencia.

«Contar con periodistas en esas entidades permitirá que las actividades, servicios y gestiones que realiza el Estado en el exterior tengan mayor alcance hacia sus connacionales», dijo

Ureña solicitó al cónsul Jesús -Chú- Vásquez; a Ray Andújar, director de Cultura; Wellington Bencosme, jefe de la Misión de la ONU; al administrador del Banreservas; John Sánchez director del INDEX-NY; y Esthel Karina Ramos Feliz, encargada de Turismo-NY poner en manos de profesionales sus departamentos de prensa, porque esas entidades manejan informaciones de gran relevancia para la comunidad dominicana.

