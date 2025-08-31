Solicitan prisión preventiva para seis acusados de violación grupal en Villa González

El Ministerio Público solicitó este domingo prisión preventiva como medida de coerción contra seis hombres acusados de cometer una violación sexual grupal contra una joven de 21 años, grabar el hecho y difundir las imágenes por diversas plataformas digitales en Villa Gonzalez, Santiago.

Los imputados fueron identificados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

La instancia fue presentada por las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular de Santiago, junto a Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. En ella se solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de imputados, la posibilidad.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en marzo de este año en una residencia ubicada en la comunidad La Javilla, municipio Villa González, provincia Santiago. La víctima fue llevada al lugar bajo engaño por el imputado Pérez Toribio y otro individuo que permanece prófugo, quienes le aseguraron que sería trasladada a un centro de salud tras sentirse indispuesta. Sin embargo, nunca ingresaron al centro médico y la condujeron al lugar donde se perpetró la agresión.

La investigación ha sido desarrollada con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), cuyos agentes participaron en la persecución y arresto de los seis imputados.

Los cargos presentados incluyen violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre violencia de género, así como transgresiones a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que penalizan la reproducción y difusión de contenido sexual sin consentimiento.

El Ministerio Público también solicitó al tribunal autorización para que el Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) identifiquen el origen digital de la primera difusión de los audiovisuales relacionados con el caso, incluyendo el análisis de direcciones IP y usuarios involucrados.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, recordó que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso hizo un llamado público a través de su cuenta en X (antes Twitter), instando a medios digitales y usuarios de redes sociales a eliminar cualquier contenido que exponga a la víctima.

“Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice”, escribió Reynoso.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y garantizar justicia para la víctima.