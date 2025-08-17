Solidaridad y gastronomía: lo que debes saber sobre la cena benéfica de Pasitos de Alegría

Solidaridad y gastronomía: lo que debes saber sobre la cena benéfica de Pasitos de Alegría

La Fundación Pasitos de Alegría, presidida por la comunicadora Silvia Callado, celebrará el próximo sábado 6 de septiembre una cena benéfica muy especial en el restaurante El Gallego, con el objetivo de recaudar fondos destinados a brindar atención médica especializada a niños dominicanos con malformaciones ortopédicas congénitas.

La velada reunirá por primera vez en República Dominicana a tres destacados chefs de Latinoamérica, cuyas trayectorias han sido reconocidas en el prestigioso listado Latin America’s 50 Best Restaurants:

  • Francis Peña, chef anfitrión de El Gallego (República Dominicana).
  • Sebastián Marín, chef de X.O. en Medellín, Colombia, ubicado en el puesto #89 de la lista.
  • Jairo Michel, chef del proyecto La Cuartilla (Bolivia) y ex jefe de cocina de Gustu, actualmente en la posición #38.

Una cena con propósito

Bajo el título “Mar y Tierra”, la experiencia gastronómica ofrecerá un menú de seis tiempos que rinde homenaje a los sabores latinoamericanos con un enfoque contemporáneo y sensible. Cada plato será una celebración de la diversidad, la identidad y el poder transformador de la cocina.

“Cada bocado de esta noche representa un paso más hacia un futuro con más sonrisas, más salud y más esperanza para nuestros niños”, expresó Silvia Callado, fundadora y presidenta de la Fundación Pasitos de Alegría.

La organización, que desde hace años trabaja incansablemente por el bienestar de niños con pie equinovaro y otras condiciones ortopédicas congénitas, ha cambiado la vida de cientos de familias gracias al apoyo de aliados médicos, voluntarios y donantes. Esta cena representa una nueva oportunidad para continuar ese trabajo y fortalecer el vínculo entre la gastronomía, la salud y la solidaridad.

Una noche solidaria

El evento contará con un maridaje cuidadosamente seleccionado y un ambiente íntimo que combinará arte, música, gastronomía y compromiso social. Durante la velada, se reconocerá el apoyo de marcas aliadas, medios de comunicación y empresas patrocinadoras que han respaldado esta noble causa.

Las boletas están disponibles con cupos limitados. Para información sobre entradas, reservas o patrocinios, los interesados pueden escribir al correo msuarez@untenedordorado.com o al WhatsApp +57 312 553 6223.

Sobre la Fundación Pasitos de Alegría

Pasitos de Alegría es una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer diagnóstico, tratamiento, intervenciones quirúrgicas y acompañamiento a niños con condiciones ortopédicas en República Dominicana. Además, impulsa la formación de médicos dominicanos en alianza con expertos internacionales, promoviendo una atención sostenible y de calidad.

