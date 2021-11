Solo 15% en RD logra alcanzar unas finanzas saludables

Documento indica que 49% de dominicanos no logra pagar sus cuentas a tiempo, por bajo poder adquisitivo.



De acuerdo con los resultados del primer estudio de Salud Financiera 2021, apenas el 15% de los dominicanos logra alcanzar unas finanzas que sean consideradas saludables, con una calificación de 80 puntos o más.

“Esto se traduce en que, de la población total del país, 3 millones viven en situación de vulnerabilidad financiera y 5.8 millones están sobreviviendo al día a día (a este segmento situaciones adversas no esperadas los pueden mover al nivel siguiente inferior). Finalmente solo 1.7 millones cuenta con una situación financiera saludable”, indica el documento.



Vulnerabilidad.

El estudio hecho por la empresa @Caudall señala que el índice de salud financiera de los dominicanos es de 54 puntos sobre una base de 100, lo cual indica que el 85%, equivalente a 8.9 millones, tiene una situación económica de sobrevivencia o vulnerabilidad.



El documento indica que el 49% de los dominicanos no logra pagar todas sus cuentas a tiempo, mientras que el 38% dice tener mal historial crediticio o no lo conoce.

Asimismo, se hace constar que el 67% no realiza una planificación total de sus finanzas con anticipación.

En tanto, el 49% reconoce tener deudas mayores a lo debido o manejable.

Impacto.

Al analizar el impacto de esta situación, el documento señala que una situación de vulnerabilidad financiera genera a su vez estrés, lo cual tiene repercusiones en la salud física y emocional de los individuos, afectando colateralmente el entorno familiar y laboral de aquellos que la padecen.

Explica que la salud financiera es una problemática que corresponde abordar a todos: por un lado, el individuo debe asumir el compromiso de gestionar sus finanzas de una forma responsable y buscar la ayuda oportuna y por otro lado, el sector privado ofreciendo a sus empleados remuneraciones dignas, así como programas de educación y orientación financiera para ellos y sus clientes.

El Estado también juega un rol de vital importancia estableciendo políticas públicas que permitan a los ciudadanos recibir educación financiera desde temprana edad, así como promover que los usuarios de servicios financieros tengan la información necesaria para que puedan tomar decisiones debidamente informados.

Sugerencia.

El documento indica que no se tiene certeza del estado de la salud financiera de los dominicanos previo a la pandemia de covid-19 pero, en vista de la realidad de los efectos económicos y sociales que ha traído consigo esta situación sanitaria, resulta interesante la interpretación de los datos de este estudio para la implementación de estrategias, políticas y acciones por parte de todos los sectores de manera que se puedan mejorar los indicadores.

Agrega que enfrentar la situación se traducirá en una mejor salud financiera, y por ende, una mejor calidad de vida.