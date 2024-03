“Sólo los negros saben lo que estoy sufriendo”, el llanto de Vinicius durante entrevista

En los últimos años Vinicius Jr. se posicionó como uno de los principales deportistas que porta la bandera en contra del racismo. Durante su estadía en el Real Madrid, vivió diversas situaciones en España en el que lo discriminaron tanto dentro del campo de juego como desde las tribunas. En la previa del enfrentamiento entre Brasil y la Roja en el estadio Santiago Bernabéu, una pregunta en específico generó que el talentoso extremo se quiebre en la conferencia de prensa y suelte una profunda reflexión.

Luego de que un periodista ponga el tópico sobre la mesa, el futbolista arrancó a responder. “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, arrancó.

Y continuó su argumento antes de arrancar a llorar: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural… Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas… Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

En el momento que Vinicius llevó su mano a la cara para secar las lágrimas, toda la sala arrancó a aplaudir el discurso. “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, explicó el futbolista al reponerse.

El jugador pidió ayuda para erradicar este tipo de comportamientos en el corto plazo: “Podemos estar todos juntos. Las cosas pueden cambiar. Los negros sabemos que por ser negros, tenemos que hacer el doble. La igualdad es lo mejor para todos. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Sólo los negros saben lo que estoy sufriendo”.

Además, respondió con autoridad al ser consultado si alguna vez pensó en irse del Real Madrid por los repetidos casos en su contra. “He pensado tanto de salir de aquí… Porque si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid… Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya…”, admitió sin miedo.

Tampoco se olvidó de nombrar a uno de sus referentes en la batalla. “Mohamed Ali fue un ejemplo, y estoy aquí para hablar en nombre de los brasileños. Porque muchos me defienden. No es como otras veces en las que concibo las preguntas como un ataque y no podía responder”, complementó con el boxeador como estandarte en la lucha.

El extremo buscó cerrar su ideología antes de concentrarse en el partido frente a España del próximo martes 26 de marzo a las 17.30 (hora de Argentina). “Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal”, concluyó.

