Solucionan histórica falta de drenaje sanitario en Fantino

Fantino, Sánchez Ramírez.– Los residentes de los sectores La Altagracia y María Trinidad Sánchez recibieron con alegría la interconexión a la red de drenaje sanitario del municipio, una obra largamente esperada por la comunidad.

Los trabajos se iniciaron en medio de positivas expectativas de los habitantes de ambos barrios, quienes habían reclamado la solución de este problema a diferentes funcionarios de gestiones anteriores, sin obtener resultados.

Las juntas de vecinos Unión y Progreso y Cristo Salvador expresaron su agradecimiento a la diputada Cati Díaz por haber resuelto esta situación que afectaba a la comunidad desde hace años. Señalaron que, cansados de tocar varias puertas y plantear su problemática sin respuesta, se reunieron con la congresista, quien se comprometió a poner fin a su largo via-crúcis comunitario.

La legisladora Cati Díaz afirmó que los dirigentes políticos deben ser coherentes en su accionar diario, y recordó que la posición que ocupan actualmente es el resultado de la elección popular. “Muchos cometen un gran error cuando rehúyen sus responsabilidades, alejándose de los barrios y las comunidades”, expresó.

Añadió que la función de un legislador no se limita a presentar proyectos de leyes y resoluciones, sino que también implica ser un guardián vigilante de las comunidades, gestionando soluciones a los problemas que bloquean su desarrollo. “Debemos conversar e impulsar acciones positivas junto a las juntas de vecinos, clubes deportivos, y las iglesias católicas y cristianas. No podemos desconectarnos del pueblo a quien nos debemos”, concluyó la diputada.

Ramón Antonio Salcedo

