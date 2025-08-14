“Somos pobres, pero tenemos a Dios”: El testimonio de una madre tras la tragedia de San Cristóbal en 2023

“Somos pobres, pero tenemos a Dios”: El testimonio de una madre tras la tragedia de San Cristóbal en 2023

Casi dos años de la trágica explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el viejo mercado de San Cristóbal, que cobró la vida de al menos 38 personas, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia, apoyo y reconocimiento. Denia, viuda de Marino Delfín García, uno de los fallecidos, compartió su testimonio marcado por el dolor, la impotencia y el abandono institucional.

“Nos han dejado huérfanos, solos, sin respuestas”

Denia expresó al periódico Hoy su frustración por la falta de atención a las familias afectadas:

“Yo tengo cinco niños. Prácticamente casi perdí uno porque se me volvió casi loco con la pérdida de su papá. Su papá era todo para él. Nos han dejado huérfanos, somos huérfanos.”

Denia denunció que, tras la tragedia, las autoridades prometieron ayuda que nunca llegó. Asegura que ni siquiera en diciembre se acordaron de ellos, y que sus hijos enfrentan necesidades básicas sin ningún tipo de pensión ni asistencia.

“Es como burlarse del dolor de nosotros. Hablan de una pensión, pero nunca ha aparecido. Si esto hubiera pasado en la capital, con gente de alto rango, ya hubieran resuelto. Pero como somos pobres…”

Una tragedia que sigue sin justicia

La explosión, ocurrida a las 3:23 p.m. en la empresa Vidal Plast SRL, fue atribuida a la acumulación de gases altamente inflamables.

A pesar de los informes oficiales, los familiares insisten en que no se han identificado ni sancionado a los responsables directos.

Muchos de los fallecidos, como Marino Delfín García, fueron declarados oficialmente muertos mediante la Ley 41-24, pero sus familias siguen esperando respuestas concretas.

“Tenemos a Dios por delante”

Pese al dolor, Denia mantiene la fe como su principal sostén:

Familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro

“Gracias al Señor que tenemos a Dios por delante. Los verdaderos culpables están comiendo bien en su casa, durmiendo tranquilos, mientras nosotros vivimos con esta impotencia.”

