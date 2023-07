¿Somos pobres, ricos o qué?

Mi hijo menor me preguntó si en la República Dominicana existía una clase media. Esta pregunta me dejó en suspenso y me puso a reflexionar que implica clase media, que es ser rico y quién es pobre. Hoy me gustaría usar la lógica, la experiencia y la realidad en la cual interactuarnos cada día.

Podemos usar muchas fórmulas y medidas para determinar la desigualdad económica. Una de ellas es el coeficiente de Gini, una medida ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Es usada para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Hay otros canales que nos ayudan, como los informes del BID.

¿Qué hace el BID? Según lo que podemos leer, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es la primordial herramienta de financiación multilateral y multinacional para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. He estado leyendo un poco sobre el BID y he notado que su objetivo es reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región.

Es bueno resaltar que tanto la herramienta GINI y el BID hacen su trabajo, aportan y hasta cierto nivel impactan positivamente la realidad de muchos países, incluyendo el nuestro. Sabemos que detrás de cada ayuda existen capítulos que muchas veces no podemos leer, pero la realidad es que existen para intervenir en las tensiones económicas que afectan a las naciones.

También podemos hablar de la ONU, que habla del índice de pobreza humana, el cual es un indicador que posee tres aspectos. El primero, una vida larga y saludable. Es importante para cada familia que nuestros familiares vivan largamente y también saludables. Segundo, acceso al conocimiento. El tercero, acceso a los servicios básicos que son esenciales para que cada dominicano viva con dignidad. Bueno, la pregunta que debemos de elaborarnos es si los dominicanos tenemos una vida larga y saludable, si podemos acceder al conocimiento y disfrutar de los servicios básicos. Para responder no debemos poseer un doctorado en sociología o ser economista; el simple hecho de salir a las calles y contemplar la realidad es suficiente.

Es interesante, algunas organizaciones hablan de 5 tipos de pobreza, otras hablan de 13 tipos de pobreza. ¿Y nosotros que decimos? Podemos decir que somos un país rico. Vivimos en un país con bastante recursos naturales y un clima perfecto para producir una variedad de productos que generarían riquezas. Tenemos de todo para vivir dignamente. Mi humilde reflexión es que nuestra pobreza radica en la mente, y que se refleja en las estructuras sociales. Nuestra pobreza es conductual. Nosotros mismos apoyamos el caos. Nos matamos y nos “suicidamos” por defender un partido político; sin embargo, se nos olvida que lo que deberíamos defender es el bienestar de nuestra comunidad y del pueblo. Somos pobres porque secundamos la corrupción. No importa lo que aporte el BID, la ONU, seguiremos comiendo tierra en platos de oro. Espero que mi hijo no coma tierra en plato de oro. ¡Un momento! Lo diré mejor. Espero que muy pronto, mi pueblo deje de comer tierra en platos de oro.