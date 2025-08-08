¿Son peligrosos los chupones?

Aunque los chupones (también conocidos como chupetones) suelen considerarse una muestra de afecto entre parejas, expertos en salud advierten que esta práctica puede tener consecuencias más graves de lo que se piensa.

¿Qué es un chupón?

Según la revista científica Actitudfem chupón es una lesión superficial causada por una succión intensa sobre la piel, que rompe vasos sanguíneos y genera un hematoma. Aunque en la mayoría de los casos desaparece en pocos días, hay situaciones en las que puede representar un riesgo serio.

Riesgos potenciales

Según especialistas, los chupones pueden provocar:

Hematomas profundos : Acumulación de sangre bajo la piel que puede causar dolor e inflamación.

: Acumulación de sangre bajo la piel que puede causar dolor e inflamación. Transmisión de herpes oral : Si la persona que lo realiza tiene el virus, puede contagiarlo por contacto directo.

: Si la persona que lo realiza tiene el virus, puede contagiarlo por contacto directo. Cicatrices permanentes : En casos de succión intensa, la piel puede quedar marcada de forma duradera.

: En casos de succión intensa, la piel puede quedar marcada de forma duradera. Coágulos peligrosos: En casos extremos, la ruptura de vasos puede generar coágulos que se desplacen al cerebro o al corazón, provocando parálisis o incluso la muerte.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en México en 2016, cuando un joven de 17 años falleció por una embolia cerebral causada por un chupón en el cuello. Otro caso en Nueva Zelanda reportó parálisis parcial en una mujer tras una lesión similar.

¿Qué hacer si tienes uno?

Aplicar hielo para reducir la hinchazón

Evitar frotar o presionar la zona

Consultar a un médico si aparecen síntomas como dolor intenso, mareos o entumecimiento

Recomendación médica

Aunque los casos graves son poco frecuentes, los profesionales de la salud recomiendan evitar los chupones, especialmente en zonas sensibles como el cuello. “Por más que te guste la chica o el chico, no hay necesidad de darlo todo”, advierte el experto Miguel Assal.