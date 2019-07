¡Soñar no cuesta!

Hablaba en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, estaba presente el Comité Político de manera íntegra, como miembros del CC que son, incluyendo a los dos líderes que se disputan el poder dentro del partido, y, por qué no, del país. Era un precandidato de esa “fábrica de presidentes” que es el PLD. Estaba agradeciendo a los dos compañeros que han sido presidentes por casi 20 años en el país: “Creo que gracias a ustedes el país ha crecido constantemente, se mantiene una estabilidad macroeconómica, con baja inflación, crece el empleo, relativa estabilidad cambiaria, ha disminuido la pobreza y la indigencia, en esto ha ayudado un turismo creciente y vigoroso, los dominicanos del exterior con sus remesas, la preocupación e inversión en la educación como forma de potenciar el capital humano de la nación, etc. Pienso que han sido “pragmáticos” y han actuado acorde con las condiciones y posibilidades imperantes; no hay dudas de que la RD de ayer no es la de hoy. No obstante, nos hemos apartado de los postulados de Juan Bosch, nuestro maestro y guía; y pretendo reencauzar el partido y el gobierno de cara a esas directrices trazadas por el profesor Bosch, y asumidas por el partido como su doctrina. Viendo la disputa entre las dos facciones del PLD, y a los niveles de denuestos a que se ha llegado, no hay dudas que le hacemos el trabajo a la oposición. Y todo por la ambición desmedida de poder, que los lleva, a uno, a desdecirse y faltar a su palabra, como quien pierde el pudor y la vergüenza, y a otro a reclamar lo que no cumplió en su momento.

El país nos observa, y estoy convencido que de seguir así nos la cobrará en las urnas en las próximas elecciones. Mi gran pesar es que estamos destruyendo, por nuestro comportamiento, el último legado partidario capaz de conseguir y mantener el desarrollo integral de este país. Pero es indudable que hay que hacer reales y genuinos cambios en el comportamiento nuestro. Pienso que ustedes dos, con sus conocimientos y experiencias de Estado, pueden ser verdaderos asesores de los compañeros que tenemos aspiraciones presidenciales, que por demás, algunos tenemos condiciones sobradas. Esto no es jubilarse de la política, es entender que se puede servir desde diversos puestos, no solo desde la nómina pública, y mucho menos como presidente. Es invertir sus energías y saberes aupando a uno de sus pupilos, y que el partido en su conjunto decida libérrimamente, sin malas artes.

Hemos mejorado muchas cosas pero no hemos resuelto ningún problema: la salud, la educación, el transporte, el agua potable, saneamiento básico, manejo de aguas residuales, la energía eléctrica, distribución equitativa de la renta, etc. Con el tiempo que tenemos manejando al Estado no podemos culpar a otros gobiernos, porque hemos sido nosotros mismos.

Ha llegado el momento, o quizás nos pasamos de tiempo, para centrarnos en la institucionalidad del país. En lo de la reforma a la constitución dejar eso, en la forma en que esta, por lo menos en lo relativo a la elección y permanencia del presidente es lo que la gran mayoría quiere, reiterado en innúmeras ocasiones por el propio presidente. Pero vamos a trabajar por tener una justicia eficaz y verdaderamente independiente, a arreglarle la venda a la Diosa Temis para que su brazo llegue a todos, independiente de su condición social o política. Una lucha tenaz y real contra el flagelo de la corrupción e impunidad, quien la hizo que la pague. Que prime la meritocracia, minimizar el tráfico de influencia, igualdad de oportunidades para todos. El que no desempeñe un trabajo no puede cobrar en el Estado, ponerle atención a la deuda externa, ajustar nuestra economía a la realidad, un verdadero pacto fiscal donde el que más tiene sea el que más pague, es decir progresivo. Reformar todo lo de la seguridad social, para que la gente verdaderamente se beneficie de la misma. Despolitizar desde el punto de vista partidario la educación y el sector salud. Que sea el partido el que tenga un programa de gobierno, construido por todos, acorto, mediano y largo plazo, al que se ajuste cada compañero presidente, claro está sin menos cabo de imprimir sus matices. No puede quedarse institucionalizar el partido, que funcionen sus organismos. Con una clara separación de lo que es el partido y el gobierno.

Sé que soñar no cuesta, por eso lo hago.