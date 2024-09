La cantante Yailin «La Más Viral» compartió un momento especial con sus seguidores, bailando y sonriendo junto a su pequeña hija Cattleya, tras el lanzamiento del tema musical «La Respuesta», de su expareja Tekashi 69.

El audiovisual ha captado la atención de miles de fanáticos, ya que entienden que es una reacción a la nueva canción del rapero.

En el fílmica se ve a la joven madre con una actitud radiante acompañada de su pequeña, donde muestra una faceta más cercana y maternal, dejando ver que, pese a los altibajos de la vida pública, su felicidad más grande está en los momentos que comparte con su hija.

El video ha sido aplaudido por sus seguidores, quienes celebran que se vea así de feliz.

Yailin ha demostrado que, además de ser una figura pública, es una madre comprometida y una mujer que sigue adelante con optimismo.

Con su estilo inconfundible y el respaldo de su fiel audiencia, Yailin continúa abriéndose paso en la industria musical, mientras su pequeña Cattleya se convierte en una parte entrañable de su vida pública, reflejando la luz y esperanza que la acompañan en su vida.

Sobre el tema musical

En la nueva canción, el estadounidense utiliza el tema para recordar todo lo que ha hecho por Yailin y cómo, según él, ella ha respondido con ingratitud.

Al principio, el rapero le reprocha que ella ha olvidado todo lo que él hizo por ella, diciendo que «perdiste la memoria por todo lo que hice por ti». Expresa que sacrificó su propia carrera para impulsar la de ella y que renunció a su felicidad para que ella pudiera ser feliz.

Destaca que fue su «pareja, nunca tu competencia», y señala que él ya tenía numerosos éxitos y discos de platino antes de conocerla, mientras que ella no había logrado ninguno.

También menciona los lujosos regalos que le dio, como la camioneta y el reloj costoso que la cantante usa. Confiesa que el «desagradecimiento» de ella le afecta profundamente, al punto de hacerle llorar y perder el sueño, esperando algún día recibir su gratitud. Sin embargo, confía en que «allá arriba hay un Dios que todo lo ve».

También en la letra involucra a Cattleya, la hija que Yailin tuvo con Anuel AA.

» Tú me dices rata, tú niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da. Yo la llamo ‘Cata’ y la amo de verdad y ojalá que nunca sea mala como su mamá«, dice una estrofa.

«Yo la extraño mucho y me dan ganas de llamarla a ver si le falta algo y en que la pueda ayudar. Yo que no tenía su sangre yo sé cuál es mi lugar, ella te dice mamá a mí me dijo papá«, añadió.