La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago, Soraya Suárez, aseguró que ningún perremeísta debería «hacer bembita» sobre la decisión que tome dicha organización política después de la investigación que hará «a cada uno» de los precandidatos inscritos a puestos electivos, a propósito de los «cuestionamientos» contra algunos que han sido mencionados en casos judiciales.

«Se hace todo el esquema de que se inscribieron, pero no, eso es un depósito de documentos. El partido fue muy claro de que iba a hacer una selección. Inclusive, la ley dice que para cada espacio de cada posición sólo la ley se acepta tres aspirantes por espacio (…). El partido hará una preselección antes de, y luego sí ya haremos una inscripción formal y yo lo veo muy bien que va a investigar cada caso. Porque nosotros estamos hablando de transparencia. Y realmente, todos los que depositamos sabemos que el partido se expresó sobre estos casos, así que, mañana nadie puede alegar ningún tipo de disgustos», aseveró la congresista.

La diputada, quien habló en exclusiva con el periódico Hoy, negó que se esté violando alguna norma dentro de la Ley Electoral al PRM aceptar que «cualquier persona» exprese sus intenciones de aspirar a un cargo político en el proceso de inscripción, sino que cada persona debe luego someterse las normas del partido. «Yo voy a tu casa, pero tengo que someterme a las reglas que tú tienes en tu casa», dijo.

En ese sentido, Suárez señaló que las indagatorias que hará su partido a todo el que se inscribió el pasado fin de semana, y por los casos de congresistas vinculados al narcotráfico, demuestra el fortalecimiento de la transparencia de la gestión del oficialista.»El tema de corrupción se ha entronizado en los gobiernos, los partidos políticos, en el pueblo. Pero no es imposible luchar contra eso, el presidente de la República está dando muestra de eso», señaló.

Legisladores justifican

Ante los cuestionamientos de diversos sectores contra el PRM, por permitir la inscripción de precandidatos con temas pendientes con la ley, legisladores de esa organización defendieron la acción.

El diputado Ignacio Aracena, consideró que el partido oficialista debe mostrarse respetuoso a los procedimientos ya que no existe una decisión definitiva sobre estos casos.

“Mientras no haya un expediente definitivo el partido no puede condenarlo él de manera particular, entonces nosotros respetamos ese procedimiento”, dijo Aracena.

Le puede interesar: Participación Ciudadana inicia observación electoral para los comicios del 2024

De igual modo, el congresista Amado Díaz, manifestó que es la propia Constitución de la República Dominicana que estableces el tipo acción que se deben tomar en estos casos.