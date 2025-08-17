Sorprendentes orígenes de comidas famosas que no conocías

Muchos de los platos típicos que turistas y viajeros solicitan en mercados, restaurantes, bares y puestos callejeros de las ciudades y países que visitan, pensando que allí paladearán la mejor versión de esos exponentes de la gastronomía local, probablemente tengan orígenes distintos a los que se suele creer.

Para muchas personas, la gastronomía es una parte esencial de los viajes, ya que les permite profundizar en la cultura, historia, tradiciones y habitantes del lugar que visitan a través de los platos típicos locales, explican operadores turísticos.

Añaden que los mercados, restaurantes, bares y puestos callejeros son espacios donde se fusionan ingredientes y técnicas culinarias, muchas veces ancestrales, ofreciendo a los viajeros una visión única del modo de vida de esa región.

De hecho, el turismo gastronómico ha crecido en las últimas décadas, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo económico de muchas ciudades y países, y a ocho de cada diez turistas les resulta imprescindible probar los platos típicos de la zona adonde viajan, según Jetcost.

«La procedencia de algunos platos y comidas típicos internacionalmente conocidos se atribuye tradicionalmente a determinados países o ciudades, o se afirma que tienen nacionalidades únicas”, explican especialistas en turismo gastronómico de Jetcost.

Sin embargo, advierten que “existen posibilidades razonables, fundamentadas en distintas fuentes y testimonios históricos, de que esos platos y comidas puedan haber tenido un origen y una evolución geográficos diferentes a los que indica su actual denominación convencional o usual».

“Muchos ingredientes y platos típicos que hoy se asocian a un país o una cultura tienen orígenes variados, y a veces distintos de los que se les atribuyen, como resultado de migraciones, colonizaciones, comercio o simples errores en las fuentes de referencia”, según investigación de Jetcost.

Los expertos describen algunos ejemplos de ‘apellidos geográficos’ aplicados a distintas comidas, las cuales quizá no procedan de donde indica su nombre habitual. Aclaran que existen distintas opiniones, referencias bibliográficas y versiones sobre el origen y autoría de estos y otros platos, cuyas raíces son difíciles de establecer de modo concluyente, porque se remontan a tiempos lejanos, por lo que el asunto sigue abierto a nuevas consideraciones.

Tortilla francesa

La versión más popular dice que la hoy llamada ‘tortilla francesa’ nació durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814), que enfrentó a España, Reino Unido y Portugal con el Imperio francés napoleónico, en el asedio de Cádiz y San Fernando que duró dos años y medio.

Ante la falta de suministros y alimentos, como patata, cebolla y otras hortalizas, se simplificó la receta tradicional, haciéndola solo con huevos y llamándola “tortilla a la francesa”. Cuando acabó la guerra, algunos continuaron preparándola así y la denominaron tortilla “de cuando los franceses”, conocida actualmente como “tortilla francesa”, según Jetcost.

Arroz a la cubana

Fuente externa

En Cuba, el arroz blanco es parte esencial de la alimentación y se consume en abundancia para acompañar carne o frijoles negros o colorados, pero no se acostumbra a comer con huevo frito, salsa de tomate y plátano, un plato que en España se conoce como ‘arroz a la cubana’ y que combina sabores dulces y salados.

Es posible que en el pasado el arroz se consumiese en Cuba con huevo o incluso con plátano, y que cuando emigrantes españoles regresaron a España, especialmente a las Islas Canarias, popularizaron la receta añadiéndole salsa de tomate y llamándola ‘arroz a la cubana’, puntualizan los especialistas.

Ensaladilla rusa

El origen de la ensaladilla rusa se atribuye al chef franco-belga Lucien Olivier, quien viajó a Rusia en el siglo XIX y trabajó en el restaurante de lujo Hermitage de Moscú, donde creó en 1860 la receta de ensalada ‘Salad Olivier’, que incluía carne de perdiz, cangrejo, caviar y otros ingredientes lujosos, unidos con mayonesa.

El plato tuvo éxito entre la clase alta, pero la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa provocaron que se hiciera con ingredientes más humildes, como patatas cocidas, zanahorias y guisantes, adoptando la denominación de ensaladilla rusa al expandirse por el mundo, según Jetcost.

Hamburguesa

La receta de carne picada, aplastada y redonda probablemente llegó a Alemania gracias a los tártaros rusos que preparaban el ‘steak tartar’. Emigrantes alemanes que embarcaron desde Hamburgo en el siglo XIX llevaron la ‘hamburguesa’ a Estados Unidos, donde se popularizó.

Un chef llamado Louis Lassen, de Connecticut, elaboró en 1895 una de las primeras hamburguesas en Norteamérica. La primera cadena de hamburgueserías habría sido White Castle, fundada en 1921 por Walter A. Anderson, según Jetcost.

Croissant francés

El cruasán o croissant (bollo de hojaldre en forma de media luna) podría haber sido creado en el siglo XVII por panaderos de Viena para celebrar la victoria sobre tropas del Imperio Otomano.

En el siglo XVIII, la reina María Antonieta, de origen austríaco, introdujo el panecillo en la corte francesa, y con el tiempo, los panaderos franceses adaptaron la receta usando masa de hojaldre, creando el ‘croissant’, que se expandió por el mundo.

Pizza napolitana

La ‘pizza’ tradicional, como la ‘marinara’ o la ‘margarita’, procede de Nápoles, por lo que se conoce como pizza napolitana. Sin embargo, su origen podría remontarse a la Antigua Grecia, Egipto o Persia, donde los soldados persas consumían panes planos con queso fundido y dátiles, hace más de 2.500 años, y versiones similares se encontraban en diversas culturas del Mediterráneo.