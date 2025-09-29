Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk comparece ante tribunal de EE. UU.

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk comparece ante tribunal de EE. UU.

El hombre acusado de asesinar al activista político de derecha Charlie Kirk compareció el lunes ante un tribunal estadounidense, donde sus abogados solicitaron más tiempo para analizar la gran cantidad de pruebas del caso.

Kirk fue asesinado a tiros en un campus universitario de Utah este mes, lo que desató una ola de dolor entre los conservadores y amenazas de represión contra la «izquierda radical» por parte del presidente Donald Trump.

Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado al día siguiente del asesinato del 10 de septiembre. Se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable de homicidio agravado.

Robinson compareció virtualmente a la audiencia del lunes desde la cárcel de Utah donde se encuentra recluido.

La abogada Kathryn Nester, designada por el estado la semana pasada para defender a Robinson, declaró ante el tribunal que necesitaba más tiempo para revisar la «voluminosa» evidencia generada por la investigación.

«Entiendo, tras nuestra reunión de hoy, que se presentará una enorme cantidad de evidencia digital», declaró.

El juez Tony Graf fijó la próxima audiencia para el 30 de octubre, fecha en la que se espera que Robinson comparezca en persona.

«Independientemente de quién nos observe, ya sea la nación o un solo individuo, debemos cumplir con nuestro papel con integridad, civilidad y diligencia», afirmó.

«Ni el Sr. Robinson ni el pueblo de Utah merecen nada menos que una administración de justicia justa e imparcial».

Las autoridades afirman que Robinson disparó a Kirk desde una azotea frente al campus de la Universidad del Valle de Utah debido a sus opiniones.

Han citado intercambios de mensajes de texto con su compañero de habitación, a quien describieron como «un hombre biológico en transición de género».

