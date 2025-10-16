Nueva York. Un hombre sospechoso de robarle a mano armada 20 mil dólares a un hispano, en el Alto Manhattan, fue arrestado este martes en Filadelfia y será extraditado a esta ciudad, informaron las autoridades.

El agresor, cuyo nombre no fue dado a conocer por las autoridades, embistió violentamente contra el hispano José Antonio Tur, de 99 años, hace dos semanas cuando se encontraba en la puerta principal del edificio, ubicado en la calle 187 con la avenida Ámsterdam, en el sector de Washington Heights, rompiéndole dos dedos y golpeándolo.

Luego, el delincuente lo obligó a que lo bajara al sótano donde se encontraba una oficinita para guardar el dinero de la renta, y tomar los miles de dólares para huir del lugar. El maleante usó pasamontañas como se puede apreciar en las fotos despachadas por la policía.

La víctima fue trasladada al hospital tras sufrir también un ACV, falleciendo días después.

La policía cree que el sospechoso conocía el edificio y sabía exactamente dónde estaba el gabinete, donde se guardaba el dinero”, dijo el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny.

La tragedia comenzó alrededor de las 10 a.m. del lunes 22 de septiembre cuando la víctima recibió dos llamadas telefónicas de alguien que le pedía en español que se reunieran en una entrada lateral del edificio de 30 apartamentos para que recibiera un supuesto paquete para uno de los inquilinos.

Cuando el envejeciente, desprevenido, se dirigió a la entrada, se encontró con un hombre armado vistiendo un pasamontañas y sudadera con capucha.